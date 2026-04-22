Tráfico
València amanece con 26 kilómetros de retenciones en sus accesos: la última hora del tráfico según la DGT
La acumulación de vehículos en la hora punta es la causa principal de estas retenciones, que afectan especialmente a las autovías de circunvalación y los accesos desde poblaciones como Silla, Aldaia y Alboraia
La entrada a València se ha convertido en una auténtica ratonera durante las primeras horas de este miércoles. Según el último balance de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT), la ciudad y su cinturón metropolitano acumulan un total de 26 kilómetros de retenciones.
La acumulación de vehículos en la hora punta es la causa principal de estas retenciones, que afectan especialmente a las autovías de circunvalación y los accesos desde poblaciones como Silla, Aldaia y Alboraia.
La Pista de Silla, el punto más crítico
El escenario más complicado se vive en la V-31, la conocida como Pista de Silla, que se posiciona como el punto más crítico de la jornada. En esta vía, los conductores se enfrentan a 5,5 kilómetros de circulación irregular que se extienden desde el kilómetro 2.5 en Silla hasta el kilómetro 8 en Catarroja, en sentido creciente hacia la capital. No mejora la situación en la V-30, donde la congestión se fragmenta en varios tramos: en la zona de Forn d' Alcedo se registran 3,5 kilómetros de atasco (del km 6.5 al 10 en dirección a la A-7), mientras que a la altura de Xirivella se suma 1 kilómetro adicional de tráfico lento en sentido Puerto.
Tráfico denso en la A-7 y A-3
La A-7 también presenta complicaciones significativas, especialmente a su paso por Aldaia, donde el tráfico denso ha generado 2 kilómetros de retención entre los puntos kilométricos 339 y 337 hacia Barcelona. Por su parte, la CV-36, principal acceso desde Torrent, registra 2,88 kilómetros de parones desde el kilómetro 3 en Picanya hasta el 0.12, dificultando enormemente la entrada a València.
En cuanto a la A-3, la DGT advierte de dos focos de conflicto debido al volumen de vehículos: el primero en el Polígono Industrial Este con 1 kilómetro de parada (del km 337 al 338) y el segundo en el Barrio de Sant Josep con 1,7 kilómetros (del km 350.06 al 351.76), ambos en sentido entrada.
Atascos en la zona norte
La zona norte no se libra del colapso, con la CV-30 sumando 2 kilómetros de nivel amarillo en Benimàmet-Beniferri (del km 2 al 0), la CV-31 con 1 kilómetro de tráfico lento hacia el Puerto, y la V-21 en Alboraia, que registra otro kilómetro de retención entre los puntos 17 y 18. Finalmente, los accesos secundarios por Forn d' Alcedo complican aún más el enlace con la A-7, sumando 4,5 kilómetros de congestión entre los kilómetros 5 y 9.5.
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