Aemet recuerda la dana por Sant Jordi

20/04/2026 El jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez Mora, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, en el Congreso de los Diputados, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). La Comisión de Investigación del Congreso analiza la gestión política y de emergencias durante la dana que causó más de 200 muertos en la Comunitat Valenciana. SOCIEDAD Carlos Luján - Europa Press / Carlos Lujan / Europa Press

Ha pasado casi año y medio desde la trágica dana del 29 de octubre de 2024, pero en Aemet no se olvidan de ella, especialmente en la delegación valenciana. La cuenta corporativa de la agencia estatal de meteorología se sumó este jueves a las recomendaciones literarias en redes con motivo de Sant Jordi, recogiendo las opiniones de varios de sus trabajadores.

Entre ellas la del valenciano José Ángel Núñez, que optó por 'Lágrimas de Barro', obra de la exdiputada del PSPV en las Corts, Carmen Amoraga, y Maxi Roldán. Un "crónica de la tragedia que cambió la vida de miles de valencianos y también la mía", admite el jefe de climatología de Aemet en la C. Valenciana, a quien el Consell de Mazón y el PP han puesto en la diana como responsable de las consecuencias de la emergencia.