Opinión | VAIVÉN
Aemet recuerda la dana por Sant Jordi
Ha pasado casi año y medio desde la trágica dana del 29 de octubre de 2024, pero en Aemet no se olvidan de ella, especialmente en la delegación valenciana. La cuenta corporativa de la agencia estatal de meteorología se sumó este jueves a las recomendaciones literarias en redes con motivo de Sant Jordi, recogiendo las opiniones de varios de sus trabajadores.
Entre ellas la del valenciano José Ángel Núñez, que optó por 'Lágrimas de Barro', obra de la exdiputada del PSPV en las Corts, Carmen Amoraga, y Maxi Roldán. Un "crónica de la tragedia que cambió la vida de miles de valencianos y también la mía", admite el jefe de climatología de Aemet en la C. Valenciana, a quien el Consell de Mazón y el PP han puesto en la diana como responsable de las consecuencias de la emergencia.
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