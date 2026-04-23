Compromís denuncia el "falso" refuerzo de València para la regularización de migrantes

El Ayuntamiento de València contratará de urgencia personal auxiliar administrativo y trabajadores sociales tras un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que ha colapsado los servicios municipales. Así lo anunció la alcaldesa de València, María José Catalá, tras calcular que este refuerzo superará el millón de euros anual y anunciar que reclamará la cuantía al Gobierno de España. "Vamos a estudiar todas las vías para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez este importe, porque si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también lo debe haber para los ayuntamientos y eso se debe de cumplir", aseguró en rueda de prensa.

Sin embargo, desde Compromís advierten de la "falsedad" que esconde este anuncio ya que el refuerzo "estaba previsto desde hace meses" por "el colapso que hay en los servicios sociales municipales por la falta de personal", de forma que "nada tiene que ver con el proceso de regularización". "Decir que el refuerzo de personal es urgente por la regularización es una auténtica cortina de humo. Llega tarde —porque era una necesidad conocida desde hace meses y solo se ha producido después de las críticas— y, sobre todo, no responde a ninguna acción específica para el proceso de regularización. Este refuerzo ya estaba acordado con los sindicatos en las mesas técnicas que se mantienen mensualmente con el gobierno municipal", explica la concejala de Compromís, Lucía Beamud.

El Consejo de Ministros del 27 de enero de 2026 inició la tramitación urgente de una regularización extraordinaria para extranjeros en España que, sin embargo, se aprobó dos meses y medio después (el 14 de abril). "Ahora, cinco días después del inicio del procedimiento, la alcaldesa escenifica reuniones y anuncia refuerzos que ya estaban previsto para agilizar otros trámites. Es puro teatro. Una puesta en escena tardía para intentar tapar una gestión inexistente. El resultado es evidente: cero planificación, cero coordinación y cero información. Ni siquiera se ha convocado la permanente del Consejo de Inmigración, a pesar de las reiteradas peticiones. No es desorganización, es dejadez", recalca Beamud.

Desde Compromís aseguran que tras la entrada del gobierno del PP y Vox se ha producido una "clara degradación" de los servicios sociales y "una pérdida sostenida" de personal. "Tanto es así que, en mayo del año pasado, los sindicatos protagonizaron movilizaciones ante la carencia de recursos, y el gobierno se comprometió a reforzarlos. Un año después, la realidad es que los servicios sociales continúan, incluso, con menos personal que entonces", explica Beamud. Además, añade que desde Compromís tienen constancia de que, desde febrero de este año, en las mesas técnicas con los sindicatos "se está prometiendo la incorporación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales para reforzar los servicios. Por lo tanto, el supuesto refuerzo vinculado a la regularización es falso: se trata de un refuerzo ya previsto que llega tarde como consecuencia directa de la negligencia y la falta de gestión del gobierno municipal".

Bernabé y Catalá cruzan declaraciones

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, destaca que "todo el mundo" esté apoyando la regularización extraordinaria de personas migrantes, menos la alcaldesa de València, María José Catalá, que "ha decidido quedarse sola" y "ahora a regañadientes lo hace tarde y mal". "Como siempre, a la señora Catalá se le atasca la gestión", ha aseverado Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios. Es más, la delegada lamenta que "hay gente que ha decidido estar con la gente que está en el lado equivocado de la historia y con la gente que está en excluir y en boicotear algo que es de la mayoría".

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Sin embargo, la respuesta de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no tardó en llegar al recalcar que el ayuntamiento está contratando personal de refuerzo porque el proceso "está colapsando" todos los ayuntamientos. "Este proceso ha sido chapucero. Patxi López ha dicho una mentira. Ha dicho que hemos cerrado oficinas municipales para bloquera al proceso y exigimos una rectificación. ¿Quién está poniendo dinero para atender bien en este proceso? El Ayuntamiento de Valencia. El viernes se incorporarán estas personas y será justo el mismo día de la convocatoria que nos ha enviado la delegación del Gobierno para informarnos de este proceso. ¿Aquí quien va tarde? ¿La secretaria de estado que el viernes pasado una vez empezado el proceso de regularización se dirigió a la FEMP pidiéndole a los ayuntamientos que colaboren? ¿La delegada del Gobierno que hoy nos manda una convocatoria para que el viernes que viene empecemos a hablar de colaboración? ¿O el Ayuntamiento de València que, sino es el único, es de los pocos que hace refuerzo de personal? Si esto es boicotear..."