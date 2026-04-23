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La cúpula del PSPV se intercambia libros y rosas por Sant Jordi

Muñoz y Morant se intercambian libros y rosas por Sant Jordi

Muñoz y Morant se intercambian libros y rosas por Sant Jordi / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El PSPV, igual que el resto de grupos parlamentarios en las Corts, no podrá conmemorar oficialmente en la cámara autonómica el 25 d'Abril, pero eso no ha impedido que sus principales dirigentes celebren Sant Jordi. A apenas unos metros del Palau dels Borja, la líder de la formación, Diana Morant; el secretario de Organización, Vicent Mascarell, y el síndic en el parlamento valenciano, José Muñoz, han acudido a la librería más cercana y se han intercambiado libros y rosas, como manda la tradición en la fecha.

Así, Morant le ha regalado a Mascarell "La vida contada por un sapiens a un neandertal", de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga y a Muñoz el último de Eduardo Mendoza: "La intriga del funeral inconveniente". La también ministra de Ciencia ha recibido de su responsable de Organización "Veinticuatro horas en la vida de una mujer" de Stefan Zweig y "El jo que no mor" de Ferran Torrent de parte del portavoz en las Corts.

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