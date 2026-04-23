Elisabet García, la voz de las familias de la zona cero de la dana al frente de Fampa València

La dana del pasado 29 de octubre de 2024 no se llevó por delante las aulas del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, pero sí arrasó los patios y las zonas comunes. El alcance de los daños no quedaba claro cuando se consiguió retirar el lodo y los sedimentos. “No se sabía si la estructura estaba deteriorada o era segura”, explica Elisabet García. Así que todo el alumnado, también su hijo de cinco años, fue reubicado durante todo el curso en dos centros de Silla.

De la zona cero de la barrancada, Elisabet aprendió sobre autobuses escolares para llevar a los alumnos a colegios a los que no pertenecen, sobre pérdida de horas lectivas, sobre rehacer la vida en otro lugar. Pero de aquello también le quedó clara la necesidad de implicación de las familias en las decisiones educativas. Se apuntó al AMPA del centro y, en solo tres años, ha pasado de ser vocal de la junta a presidenta de la asociación de familias del CEIP de su hijo y, ahora, a presidenta de la Federación de AMPAS de la provincia de Valencia, FAMPA València.

García es el relevo de Rubén Pacheco en el cargo y fue escogida este mismo lunes. “La anterior directiva ha estado realizando un muy buen trabajo y quiero seguir con la misma línea que llevábamos”, resume. Pero, además, sabe que aporta la voz de muchas familias de municipios castigados por la dana, en los que tuvieron que hacer frente a pérdidas humanas y materiales y, además, a las dudas y problemas que conlleva, sobre todo para los niños, no poder volver a clase en su colegio o instituto.

“La dana nos hizo ver la falta que hace la implicación de las familias”

En el el Blasco Ibáñez de Beniparrell ya han podido volver a las aulas, pero llevar a su hijo a otro centro en Silla durante todo un curso comportó sus propios problemas. Sobre todo porque, a la vez, Elisabet tuvo que trasladarse a vivir a casa de su madre, también a causa de los efectos de la riada.

“Para mi hijo y para nosotros, todo era nuevo”, explica Elisabet García. “Autobuses para ir al cole cuando siempre hemos ido andando, sin monitor, llegando tarde, con la pérdida de horas lectivas”, enumera. Cree que se dio un acelerón en las obras del centro porque las familias se movilizaron y, este septiembre, ya pudieron volver a clase. “Pero en ese tiempo vimos cómo funciona todo y la falta que hace la implicación de las familias”, dice.

La nueva directiva de FAMPA València / Redacción Levante / FAMPA València

La incertidumbre de los barracones

Porque, aun a día de hoy, hay mucho por hacer en los municipios dana. “Muchos alumnos están ya en su pueblo pero no en su centro, faltan obras, faltan cosas, hay dotaciones que no llegan…”, detalla.

A eso se suma la intranquilidad de las familias de alumnado en aulas prefabricadas, con dudas sobre cuándo terminará esa situación provisional. “No es cosa de un año, la dana nos va a traer cola”, lamenta. Reconoce que la solución de los barracones permite que los alumnos no tengan que desplazarse. “Pero ¿hasta cuándo?”, se pregunta.

En ocho centros de la Comunitat Valenciana, la totalidad o parte del alumnado empezó este curso 2025-2026 en aulas prefabricadas. Se trata del CEIP Carme Miquel de Algemesí, la escoleta Ausias March de Massanassa, el CEIP Lluis Vives de Massanassa, el CEIP Orba de Alfafar, el IES Alameda de Utiel, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el CEIP Vila Romana de Catarroja y el CEIP Cristóbal Colón de Benetússer.

Por las familias de estos centros, pero también por todos los de la zona cero de la dana, García ha dado el paso desde el AMPA de un centro de 130 alumnos a la presidencia de FAMPA València.

“Se nos escucha pero no siempre se nos hace caso”

Entre sus prioridades, cita seguir en reivindicaciones como las ratios, las dotaciones de docentes, las infraestructuras o la climatización. De hecho, la Confederació Gonzalo Anaya, ADEP-PV y ADIES-PV, registraron este febrero en las Corts una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar el confort térmico en los centros educativos públicos de toda la Comunitat Valenciana. Para que la propuesta sea debatida en las Corts Valencianes se necesitan 10.000 firmas.

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Su idea, asegura, es mejorar la relación con la administración para conseguir todas esas mejoras. “A las familias, escucharnos se nos escucha, pero solo a veces se nos hace caso, no siempre”, lamenta. Eso sí, cree que este Consell no lo ha puesto, hasta ahora, demasiado fácil. “Nos preocupa el abandono que notamos con la escuela pública y, eso sí, depende mucho de quién gobierne”, zanja.