FGV tampoco recibió ninguna instrucción de Emergencias el día de la dana

La empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), gestora de Metrovalencia, no recibió ninguna instrucción concreta ni recomendación por parte del departamento de Emergencias sobre la dana aquel fatídico 29 de octubre en el que el puesto de mando de FGV acabó anegado como consecuencia de la riada del barranco del Poyo. Así lo ha declarado ante el juzgado de la Dana el director gerente del enete, Alfonso Novo Belenguer, en respuesta a una pregunta de la jueza que instruye la investigación Nuria Ruiz Tobarra.

Según consta en los archivos y registros de FGV y ha trasladado el gerente a la magistrada, la empresa pública dependiente de la Generalitat únicamente recibió los avisos meteorológicos genéricos por fenómenos atmosféricos adversos y avisos especiales que fueron remitidos de manera global a organismos públicos. Más allá de esas alertas generales, Emergencias no trasladó ninguna orden o recomendación específica al puesto de mando FGV, ubicado en Paiporta, durante el lapso comprendido entre los días 24 y 29 de octubre de 2024.

La respuesta de FGV se suma a la de otros departamentos del Consell que, en el marco de la investigación judicial, han declarado no haber recibido indicaciones de la Conselleria de Interior, que dirigía Salomé Pradas y cuyo departamento de Emergencias dirigía el secretario autonómico Emilio Argüeso. Las Consellerias de Educación, Agricultura, Servicios Sociales y Territorio se pronunciaron en términos similares en sendos informes.

Por una parte, la Secretaría Autonómica de Educación consultó a los diferentes departamentos dependientes de ella y, en el informe que firmó el responsable, Daniel McEvoy, constata que " no consta la recepción de solicitud de cooperación, solicitud de adopción de medidas de protección ni comunicación alguna procedente de los órganos mencionados en relación con los hechos indicados, ni, en consecuencia, la emisión de ninguna respuesta".

Una consulta que también efectuó, con motivo del requerimiento judicial, la Subsecretaría de Agricultura. Su contestación es muy similar a la anterior. "Remitido el mencionado oficio a los distintos órganos directivos y superiores [...] al objeto de recabar la información solicitada, [...] le comunico que no consta recibida solicitud de cooperación ni de adopción de medidas de protección a los ciudadanos por la Dana de 29 de octubre de 2024", rezaba el escrito que suscribe el subsecretario, José María Benlliure.

La Conselleria de Servicios Sociales presentó un informe donde se exponía "no se recibió ninguna solicitud" por parte del área de Emergencias. Por otra parte, la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio respondió que "no se recibieron solicitudes de cooperación y/o solicitudes de adopción de medidas de protección a los ciudadanos" desde la Conselleria de Interior.

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Este miércoles, la jueza emitió un auto donde negaba que la responsabilidad de esa coordinación recayera sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tal y como fijó ya el TSJCV, sino sobre "los responsables del Plan Especial de Inundaciones, en las dos fases por las que atravesó la emergencia", sobre la que, recuerda, "nunca se declaró la situación de emergencia catastrófica". De esta manera, insistía enque el análisis de la coordinación "ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan". Es decir, Pradas y Argüeso.