El hospital La Fe de València triplica las mamografías en un año y reduce la lista de espera a 12 meses

El hospital La Fe de València ha triplicado el número de mamografías realizadas dentro del cribado del cáncer de mama entre el 1 de enero y el 17 de abril de este año, si se comparan las cifras con el mismo periodo del año anterior. Ahora se han hecho 8.259 pruebas diagnósticas frente a las 2.630 de hace un año, según la información trasladada por el Área Clínica Imagen Médica del departamento en base a los datos del sistema Sigma. El incremento en un año es del 314 %.

No solo aumentan las mamografías hechas, también el resto de pruebas complementarias: las tomosíntesis crecen un 152 % al pasar de 74 a 113; las biopsias con aguja gruesa lo hacen un 173 %, de 46 a 80; y la biopsia asistida por vacío pasan de 16 a 91, un 568 % más.

Una de las claves podría ser que se ha producido un aumento significativo en la citación de mujeres, unos datos que se han incrementado un 289 %; casi se han triplicado también. Hace un par de semanas, ya contaba Levante-EMV que, en este mismo departamento, se estaban dando citas hasta las nueve y cuarto de la noche para hacer una mamografía, lo que provocaba esperas de más de dos horas. El objetivo era hacer más pruebas diagnósticas y reducir así la lista de espera. En principio, este se habría conseguido al menguar la demora de 15 a 12 meses en un año en esta unidad. CCOO denunciaba el viernes retrasos de 15 meses en este centro al haber solo un único mamógrafo en esta unidad.

Imagen de la citación para una mamografía a las 21.25 horas, / ED

Esfuerzo vs. sobrecarga

El jefe del área, Luis Bonmatí, explica que esta reducción ha sido posible por el "esfuerzo" realizado con la colaboración de todo el personal. El de las propias Unidades de Prevención del Cáncer de Mama (UPCM) se ha complementado con personal de la sección de Radiología. Esto ha permitido, según el especialista, "disminuir el histórico de espera para la primera mamografía a 12 meses". Este explica que se ha aumentado la actividad y se ha mejorado la citación gracias a una "nueva estructura organizativa" después de la integración de las UPCM en los servicios de los hospitales; una medida defendida por la Conselleria de Sanidad, pero criticada por los sindicatos.

Parte del personal no lo ve del mismo modo y ha transmitido problemas de "sobrecarga de trabajo", como denunciaba la delegada sindical de UGT Lorena Coleno hace unos días. De hecho, el sindicato ha remitido un escrito a la dirección general de Personal de la Conselleria de Sanidad para denunciar la "sobrecarga laboral" y la "vulneración de los estándares europeos de calidad" del cribado de cáncer. Sanidad ha rebatido esto último.

Refriega política

El incremento del número de citaciones se produjo pocos meses después de la polémica porque Sanidad no llamó a 90.000 mujeres a las que debería haber citado en 2024, unas cifras denunciadas por el PSPV. Por su parte, Compromís puso el foco en la calidad de la lectura de estas pruebas diagnósticas y denunció su masiva externalización a centros donde se analizan "en condiciones dudosas".

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La polémica coincidió en el tiempo con la de Andalucía, donde se reveló que no se había llamado a una segunda prueba a las mujeres cuya mamografía era dudosa. El conseller Marciano Gómez achacó este hecho a la dana y anunció un aumento de 11.400 mamografías en 2025 respecto a las del año anterior. Además, anunció un plan en seis fases para mejorar el programa de cribado. Una de sus medidas estrella, que ya en marcha, es el cambio en el sistema de citación: se hará por correo o mensaje de texto telefónico (SMS o WhatsApp) en vez de por carta como hasta ahora. Además, se usará la vía telemática para informar del resultado de la mamografía.