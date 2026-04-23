La jueza de la dana rechaza considerar víctima a una voluntaria que se lesionó mientras ayudaba

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, ha rechazado considerar víctima a una mujer que aseguró haberse lesionado mientras realizaba tareas de limpieza y reparto de comida en las zonas afectadas por las riadas.

Según consta en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana este jueves, la mujer solicitó ser considera víctima en la causa judicial como consecuencia de "caídas, resbalones y esfuerzos" que le provocaron cefalea.

Sin embargo, un informe del Instituto de Medicina Legal sobre la situación de esta mujer "no hace referencia a ningún episodio concreto a partir del cual se comenzaran a desarrollar los síntomas ni a traumatismo agudo que requiriese de atención médica posterior o seguimiento por médico de atención primaria o especialista", señala la instructora en su auto.

Se expresa respecto de la sintomatología que, "en cuanto a la cefalea (diferente a las migrañas que padece), el inicio lo fecha en marzo de 2025, sin que se aporten informes de seguimiento y evolución desde la fecha de la riada (29-10-2024) hasta el 23 de marzo, cuando acude a urgencias por primera vez", y el informe forense señala "como segundo síntoma que la mujer se despertó un día con mucho dolor en hombro izquierdo".

Igualmente, el informe médico forense subraya la "ausencia de seguimientos asistenciales y de diagnósticos previos" sobre la referida cefalea "que justifique la aparición de dicha dolencia", lo cual "impide establecer la necesaria relación de causalidad entre dicha dolencia y los hechos del 29-10-24".

Por otra parte, se indica que sus síntomas guardan relación con una patología degenerativa cervical (artrosis cervical) que presenta la reclamante. Por todo ello, la jueza ha declarado que "no existe una relación de causalidad entre los hechos objeto del presente procedimiento y las lesiones" de esta mujer.

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Al margen de este pronunciamiento, el juzgado ha señalado los próximos 26 y 28 de mayo para tomar declaración a un bombero de la unidad de Xàtiva y dos agentes medioambientales.