Mompó se desmarca del PP de Llorca y reivindica el 25 d'Abril con el legado perdido de Jaume I

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó, sigue buscando su propio espacio dentro del partido con la identidad como hecho diferencial. Este viernes, con el 25 d'Abril como telón de fondo, la institución provincial acogerá un acto para presentar unas jornadas sobre el legado perdido de Jaume I. Será problablemente el único acto institucional que se celebre este año, tal como pasó en 2025.

El gesto se produce en un momento en que la cuestión identitaria se ha vuelto a convertir en elemento divisivo de la política valenciana. El 25 d'Abril recuerda la desfeta d'Almansa, la derrota austracista en la batalla de 1707 de la que se derivó la pérdida del autogobierno de los valencianos, la inauguración de una concepción centralista del estado, y un retroceso en la conciencia colectiva y el uso de la lengua que solo comenzó a recuperarse con la llegada de la democracia y la recuperación de las instituciones propias.

Es una jornada que históricamente ha reivindicado la izquierda, pero que el PP también ha hecho suya desde las instituciones, en concreto desde que en 1994 se instauró como Día de las Corts. En este sentido, el nuevo PP de Pérez Llorca se parece bastante al viejo PP de Mazón, que rompió con la tradición de su partido. Los populares no han puesto obstáculos a la decisión de Vox, que preside las Corts Valencianes, de eliminar cualquier evocación de esta parte de la memoria valenciana.

La decisión de Mompó llega una semana después de las palabras de Fernando Pastor, síndic del PPCV en las Corts, que se desmarcó de la celebración de cualquier acto en el parlamento autonómico pese a que la jornada lleve también el nombre de 'Día de les Corts'. De hecho, Pastor contrapuso la conmemoración de la Batalla de Almansa con el 9 d'Octubre, pese a que son fechas no contradictorias, sino casi complementarias. "Nosotros pensamos que el día de los valencianos es el 9 d'Octubre, no el 25 d'Abril", dijo el portavoz popular.

Pastor rechazó apoyar así la organización de un evento que sí que se había dado en los años de mayorías absolutas del PPCV en las Corts. Es más, dirigentes de los 'populares' valencianos como Juan Cotino o Alejandro Font de Mora presidieron estos actos como máximos responsables del parlamento valenciano. Ahora esta institución la encabeza Vox, pero en la Mesa de las Corts, el órgano de dirección de la cámara, el PPCV tiene mayoría, con tres de sus cinco miembros, por lo que podría haber forzado a su organizaicón.

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Jornadas sobre Jaume I

En ese contexto, este viernes en la Diputación de Valencia se presentara el ciclo de Jornada Jaume I, organizado por el Fòrum Jaume I 2038, que impulsa la conmemoración este año del 750 aniversario de la muerte del rey fundador. Mompó hará de anfitrión de unas jornadas histórico-jurídicas, para analizar el legado de la Conquesta y la creación del Reino de Valencia y sus instituciones. En el ciclo participarán historiadores, cronistas y juristas. Se espera que Mompó se refiera también a la efeméride del 25 d'Abril.