Pacientes de Psiquiatría comparten espacio en Urgencias por el cierre de la unidad en obras en el hospital Clínico de València

La Unidad de Psiquiatría del hospital Clínico de València está en obras para remodelar la planta. Los trabajos comenzaron el pasado 7 de abril y se estima que seguirán hasta enero de 2027. El servicio, ubicado en la séptima planta del hospital, tiene un total de 15 camas y, por tanto, desde hace dos semanas, la gerencia tiene que buscar una nueva ubicación para los pacientes ingresados en la unidad.

Por el momento, hasta recibir el alta o ser trasladados a otro centro, están ingresados en el Servicio de Urgencias. Allí hay una serie de boxes habilitados para pacientes psiquiátricos, pero cuando estos están llenos, se les instala en boxes para Urgencias generales o, incluso, en los pasillos, según denuncia Satse. Estos espacios no cumplen las medidas de seguridad y de servicios para estos pacientes. Su estancia en Urgencias se está alargando hasta una semana. El traslado a unidades de otros hospitales también es compleja porque no tienen camas disponibles al estar al 100 % de su capacidad.

"Es una situación delicada porque algunos de estos pacientes deben estar atados, mientras hay pacientes ordinarios al lado", explica. Estas personas están en fases aguas o delicadas de su enfermedad y, por tanto, "requieren una atención específica, supervisión constante, condiciones de descanso, actividades terapéuticas y un entorno estructurado, seguro y tranquilo". En definitiva, la situación está generando, según Satse, "situaciones de elevada complejidad que repercuten tanto en resto de pacientes como en los profesionales".

Según fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad, la estancia de estos pacientes en Urgencias se produce cuando un paciente de Psiquiatría acude a Urgencias y "si necesita ingreso, se deriva en primer lugar a La Fe". Si no hay plaza, se pregunta al resto de hospitales y, en este periodo, permanece en "observación en un box de Psiquiatría". "No significa que se estén ingresando en Urgencias, sino que permanecen en observación hasta tener cama hospitalaria disponible", concluyen.

Personal y previsión

Otro de los inconvenientes denunciados por Satse está relacionado con el personal de la Unidad de Psiquiatría, el cual se ha repartido por otros servicios del hospital y no está en Urgencias para ofrecer cuidados más especializados a las personas en tratamiento de salud mental. El sindicato denuncia que son las enfermeras de Urgencias quienes están "asumiendo no solo la atención urgente habitual, sino también el cuidado de pacientes ingresados pendientes de cama", lo que duplica su carga de trabajo. “Nos encontramos ante un personal de enfermería exhausto, sometido a una sobrecarga continua y a un desgaste tanto físico como psicológico que no se puede seguir ignorando”, subrayan.

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Retraso en las obras

El problema de fondo es, para el sindicato, una "falta grave de previsión" de la dirección del centro. Esta debería haber habilitado un espacio donde ubicarlos de forma provisional para "garantizar los mejores cuidados a estas personas". La falta de previsión es aún más dolosa porque las obras estaban previstas para comenzar en junio de 2025, pero se pospusieron debido al incendio producido en la Unidad de Psiquiatría del hospital La Fe de València. Este incidente obligó a trasladar a los pacientes del centro de Malilla al centro de la avenida Blasco Ibáñez y postergar las obras que ahora han comenzado.