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PSPV, Compromís y PP se lanzan recomendaciones literarias a la cabeza

El hemiciclo de las Corts durante una sesión en una imagen de archivo

El hemiciclo de las Corts durante una sesión en una imagen de archivo / Rober Solsona / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

Recomendar un libro es un gesto que suele hacerse con amigos, familiares o personas cercanas, algo positivo, que suma. Sin embargo, en la política hasta aconsejar algo que leer tiene su punta. De ahí que este jueves, Día del Libro, más que recomendaciones, Compromís, PSPV y PP se hayan lanzado a la cabeza posibles lecturas a través de las redes sociales.

Los primeros en publicar en X, antiguo Twitter, estas recomendaciones han sido los valencianistas. En un hilo, le han propuesto a Juanfran Pérez Llorca que lea "Educación 6.9"; a María José Catalá, "Lawfare"; a Isabel Díaz Ayuso, "Valencianitat per a curiosos" y yendo más allá de líderes del PP, a Óscar Puente le han citado "Naufragi" como reflejo de la red ferroviaria y a Donald Trump, "Palestina. Una història essencial". A ellas, la cuenta del PPCV les ha contestado sus recomendaciones y a Mónica Oltra le han pasado una imagen del Código Penal y a Joan Baldoví el libro "Ser un pagafantas es una actitud".

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Entre medias, los socialistas han publicado su propio listado de lecturas dirigidos en este caso directamente a cada conselleria. Así, a Llorca le han recomendado 'El Príncipe" de Maquiavelo; a Susana Camarero le han aconsejado "El cuento de la criada", a Marciano Gómez, "El Médico"; a José Antonio Rovira le han recomendado "Matilda" y a Miguel Barrachina "Crónica de una muerte anunciada".

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