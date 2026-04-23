El PSPV 'conmemora' el 25 d'Abril activando la cuenta atrás hacia las elecciones

No, este jueves no es 25 d'Abril; y tampoco dentro de justo un año aún no se tienen por qué haber celebrado las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana que, salvo adelanto, serán el 23 de mayo de 2027. Sin embargo, la no conmemoración del Día de las Corts por parte del parlamento valenciano a decisión de PP y Vox ha servido al PSPV para organizarlo a su manera: con una simbólica protesta en la puerta del Palau dels Borja donde el despliegue de la pancarta ha activado la cuenta atrás para la cita con las urnas.

"25 d'Abril: Un any per a recuperar l'autogovern", se ha podido leer en el letrero que han sujetado la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, junto a la mayoría del grupo en la cámara autonómica presente. Así, si la Batalla de Almansa supuso el inicio del fin de los 'furs' del entonces Reino de Valencia, el PSPV ha querido poner la conmemoración de los 319 años de esta cita como el inicio del fin del mandato de populares y voxistas al frente de la Generalitat.

"Hoy venimos a contarles que queda un año recuperar esta institución; los socialistas valencianos estamos preparados y dispuestos", ha añadido la también ministra de Ciencia. Para ello, dependerá del resultado de las urnas donde lo más probable es que Morant, candidatable de la federación, tenga enfrente al actual president Juanfran Pérez Llorca como candidato del PPCV, contra el que ha dirigido las principales críticas tomando las referencias al autogobierno, acorde con el día conmemorado por anticipado, como leitmotiv.

Con ello, ha cargado contra la "anomalía" que suponía que los 'populares' no quieran celebrar la fecha simbólica por segundo año consecutivo, algo que sí que hicieron en los años de mayoría absoluta, por lo que ha señalado en ello la influencia de Vox. "Llorca ha dimitido de sus responsabilidades", ha expresado la dirigente socialista remarcando que el representante del PPCV "se pliega a los intereses de Madrid" y de Vox citando la negativa a negociar una reforma de financiación "buena" para la Comunitat Valenciana o no aplicando el Plan de Vivienda estatal.

"Cada vez, más racistas"

Estas negativas del Consell a llevar a cabo medidas del Gobierno central las ha calificado Morant de "falso nacionalismo que defiende el valencianismo", pero que en realidad "esconde posiciones centralistas y regresivas". Estas posiciones las ha vinculado con sus acuerdos con los voxistas, dibujando a Llorca como "el gran facilitador" de estos pactos a nivel estatal que se están dando en Aragón y Extremadura. "Es el máximo representante de los pactos con Vox", ha insistido.

La dirigente socialista ha ahondado en ese retrato al señalar que Llorca estuvo tanto en la primera negociación del Consell de Mazón que supuso el primer acuerdo del PP con Vox tras las elecciones autonómicas de 2023, era el portavoz del partido en las Corts tras el pacto de los presupuestos (primero de un gobierno popular con los voxistas tras la ruptura de estos ejecutivos) donde ya hubo un giro en tema migratorio y fue elegido hace menos de medio año por Vox antes de la sucesión de acuerdos que se han desencadenado en Aragón y Extremadura.

Noticias relacionadas

De hecho, entre los asuntos que ha indicado que están dentro de estos acuerdos de los voxistas y los 'populares' están las posiciones del Ejecutivo autonómico en contra de la regularización de inmigrantes o la posibilidad de impulsar una "prioridad nacional" para las ayudas sociales como reclama el partido de Santiago Abascal. "Se están volviendo cada vez más racistas, es fascismo", ha expresado Morant quien ha remarcado que no hay mayor patriotismo que "apostar por los servicios públicos para todos".