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¿Cuándo se sabrá finalmente cómo será y desde qué día la huelga de profesores?

El plazo para que los profesores voten se cierra este viernes

Manifestación de la huelga de profesores en València

Manifestación de la huelga de profesores en València / Fernando Bustamante

Marta Rojo

Marta Rojo

València

Se pregunta por cuatro opciones: huelga indefinida en todas las provincias y etapas desde el 11 de mayo, desde el 25 de mayo, o bien huelga por provincias una semana y paro indefinido desde la segunda semana desde el 11 o desde el 25 de mayo. Son las opciones que se ha dado al profesorado en la encuesta que los sindicatos que trabajan en la convocatoria de una huelga de cara a final de curso -STEPV, UGT, CCOO y CSIF- han elaborado y han abierto a los claustros desde inicios de esta semana.

El plazo para que los profesores voten se cierra este viernes, después de una semana. Tenían acceso a poder hacerlo los 7.740 docentes de los centros educativos públicos valencianos. La encuesta solo la puede responder el profesorado de la Conselleria, ya que el acceso es a través del correo corporativo proporcionado por la Generalitat.

Cuándo se sabrá el resultado

Pero el resultado no se sabrá hasta la próxima semana. En concreto, como explican fuentes sindicales, cuando se cierre la encuesta, que ya cuenta con miles de participaciones, habrá una reunión entre los sindicatos y las asambleas de docentes.

Sindicatos concentrados a las puertas de la Conselleria de Educación

Sindicatos concentrados a las puertas de la Conselleria de Educación

Miguel Angel Montesinos

Después de esta primera reunión, habrá una asamblea abierta con profesorado, como la que ya se celebró hace un par de semanas. A partir de la celebración de esa asamblea, se comunicarán los resultados de la encuesta y por tanto el modelo de huelga -cuándo empezará, cómo se articulará territorialmente y en cuanto a calendario -.

Además, en paralelo, los sindicatos y la Coordinadora de Asambleas de Docentes están trabajando en un documento unitario de sus reivindicaciones conjuntas. En materia salarial, por ejemplo, cada uno de los sindicatos ha acudido a la mesa de negociación con su propuesta concreta de subida de sueldo, y ahora se busca crear, junto con los docentes agrupados en asambleas, un nuevo documento marco de negociación que sea compartido por todos. Ese documento también se dará a conocer cuando esté cerrado, después de la asamblea con el profesorado.

Segunda parte de la encuesta al profesorado sobre la vaga indefinida en la Comunitat Valenciana.

Segunda parte de la encuesta al profesorado sobre la huelga indefinida en la Comunitat Valenciana. / L-EMV

Qué indicará la encuesta

En el formulario que se ha pasado al profesorado no solo se les pregunta por su preferencia sobre la fecha de inicio y la fórmula de la huelga, sino que también se les consulta sobre la cantidad de días que se "planteen hacer" o que "se puedan permitir". En este apartado, hay ocho opciones de respuesta: desde "todos los días que sean necesarios" hasta "no puedo o no quiero hacer ningún día". Entre medias, se puede escoger una horquilla máxima: de uno dos días, de tres o cuatro, de cinco a siete, de ocho a 12; o, incluso, de un máximo de dos o tres semanas.

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Las dos últimas opciones contemplan una primera semana de paros parciales, que se repartirá del siguiente modo según se indica en el sondeo. El lunes sería una jornada de paros por horas; entre el martes y el jueves, el paro sería provincial, una jornada en Alicante, una en Valencia y una en Castellón, sin orden definido. Y el viernes sería ya general, como aperitivo de lo que ocurriría a partir de la próxima semana. Si se formalizará la huelga del 11 de mayo hasta fin de curso, en total los docentes pararían 30 días lectivos; si es desde el 25, la cifra se reduciría a 20 jornadas.

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