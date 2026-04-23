La Conselleria de Sanidad 'apagará' sus sistemas informáticos 8 horas en la madrugada del sábado para actualizarlos
El apagón durará desde la medianoche a las 8.30 horas del 25 de abril, aunque la Conselleria asegura que la actividad asistencial "no se verá afectada"
Los sistemas informáticos de la Conselleria de Sanidad se apagarán este sábado a la medianoche durante ocho horas y media, hasta las 8.30 horas del sábado 25 de abril. El motivo no es otro que realizar una actualización de todos los sistemas tecnológicos de la sanidad pública, con le objetivo de mejorar la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de todas estas aplicaciones.
La primera pregunta es clara: qué pasará con los pacientes que necesiten atención sanitaria durante esas horas. Sanidad aclara que la actividad asistencial "no se verá afectada" porque todos los centros "cuentan con procedimiento de contingencia para que sean atendidos con normalidad". Estos procedimientos permitirán a los profesionales desarrollar su labor y garantizar la adecuada atención sanitaria a la ciudadanía. En el periodo afectado, son los servicios de Urgencias los que mantienen su actividad.
Según explica la Generalitat en un comunicado, las aplicaciones inoperativas serán algunas como el SIP, esencial para acceder al historial clínico del paciente, o la app GVA+ Salut, renovada recientemente y que tantos problemas ha reportado en sus primeras semanas. En el texto, se especifica que tampoco estarán operativos "otros sistemas de uso profesional" sin especificar cuáles. Saberlo ayudaría a dimensionar el alcance de la afectación para pacientes y sanitarios.
Antes del 'apagón' tecnológico, Sanidad ha informado a todos los departamentos de salud sobre esta parada técnica de carácter preventivo y planificado, así como de las aplicaciones que estarán inoperativas durante esas horas, para que de forma planificada puedan activar el procedimiento adecuado de contingencia en función del servicio asistencial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara