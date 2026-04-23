Vaivén
El síndic de Greuges, 74 años y "aburrido" de conocerse
Ángel Luna, actual síndic de Greuges, está "aburrido" de conocerse. Es la confesión que se le coló durante su comparecencia en las Corts entre reproches al Consell actual, al Botànic y hasta a algunos de los requisitos exigidos por el Gobierno central en la regularización masiva de personas migrantes. Tan crítico es Luna con la gestión de las administraciones públicas que hasta se deja referencias para sí mismo, aunque con ellas contradiga a Vox y a su portavoz en la Comisión de Peticiones, Jesús Albiol.
El choque entre Luna y Albiol ha sido notorio y nada más tomar la palabra el diputado voxista ha acusado al defensor del pueblo valenciano de "hacer política", "soltar soflamas" y haber "abandonado la neutralidad". "Usted está encantado de conocerse a sí mismo", le ha acabado señalando. Y ante el carrusel de ataques, Luna ha rechazado responder a las críticas "ad hóminem" aunque ha matizado: "Tengo 74 años, más bien estoy un poco aburrido de conocerme".
Suscríbete para seguir leyendo
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara