El síndic de Greuges, 74 años y "aburrido" de conocerse

Ángel Luna, actual síndic de Greuges, está "aburrido" de conocerse. Es la confesión que se le coló durante su comparecencia en las Corts entre reproches al Consell actual, al Botànic y hasta a algunos de los requisitos exigidos por el Gobierno central en la regularización masiva de personas migrantes. Tan crítico es Luna con la gestión de las administraciones públicas que hasta se deja referencias para sí mismo, aunque con ellas contradiga a Vox y a su portavoz en la Comisión de Peticiones, Jesús Albiol.

El choque entre Luna y Albiol ha sido notorio y nada más tomar la palabra el diputado voxista ha acusado al defensor del pueblo valenciano de "hacer política", "soltar soflamas" y haber "abandonado la neutralidad". "Usted está encantado de conocerse a sí mismo", le ha acabado señalando. Y ante el carrusel de ataques, Luna ha rechazado responder a las críticas "ad hóminem" aunque ha matizado: "Tengo 74 años, más bien estoy un poco aburrido de conocerme".