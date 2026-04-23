Tráfico en Valencia: 26 kilómetros de retenciones colapsan los principales accesos

Valencia vive este jueves un inicio de jornada marcado por el colapso vial. Los accesos a la ciudad registran un balance preocupante: 26 kilómetros de congestión repartidos por los puntos neurálgicos de la red de carreteras, afectando tanto a quienes llegan desde el área metropolitana como al tráfico de largo recorrido.

El cinturón de la V-30 y la A-3, los puntos más afectados

La V-30 se sitúa como el epicentro de las dificultades. La circulación es especialmente lenta entre los puntos kilométricos 8.0 y 10.0, a la altura de Valencia y Mislata, donde el atasco afecta a todos los carriles de la calzada. La situación no mejora en dirección al Puerto de Valencia, con retenciones entre el PK 1.5 y el 0.0. Además, el enlace VS-V-30-C presenta complicaciones hacia la A-7 en dirección Mislata (kilómetros 6.5 al 9.9).

Por su parte, la A-3 registra paradas intermitentes desde el punto kilométrico 349.7 hasta el 351.8, concentrando la mayor presión circulatoria a la altura de Quart de Poblet y Xirivella.

Complicaciones en la Pista de Silla y la CV-36

Hacia el sur, la V-31 (Pista de Silla) sufre retenciones de casi cinco kilómetros entre Massanassa y Valencia (PK 8.5 - 13.0). A esta congestión habitual se suma un incidente puntual en el kilómetro 5.0 de la misma vía, donde un vehículo detenido está provocando una retención adicional que dificulta el flujo normal hacia la ciudad.

Desde Picanya, la CV-36 también muestra un escenario crítico, con tráfico lento en todos los carriles desde el kilómetro 2.0 hasta el 0.1, en el entronque con la capital.

Bypass y Pista de Ademuz

El tráfico pesado y de largo recorrido en la A-7 (Bypass) tampoco escapa a la saturación. Se registran dos kilómetros de retenciones (PK 339.0 - 337.0) en sentido Barcelona, específicamente en el tramo que discurre entre Aldaia y Quart de Poblet.

Finalmente, en la zona norte, la CV-35 (Pista de Ademuz) presenta dos focos de conflicto:

Entre los kilómetros 6.0 y 4.5, a la altura de Paterna y Burjassot .

. En sentido salida hacia Ademuz, entre los puntos kilométricos 2.9 y 9.0, de nuevo afectando al área de Paterna.

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Se recomienda a los conductores extremar la precaución, mantener la distancia de seguridad y, en la medida de lo posible, consultar rutas alternativas ante una mañana de movilidad altamente comprometida en todo el área metropolitana.