De Acció Cultural a Lo Rat Penat: el derecho civil valenciano reúne a todo el espectro político valenciano

En vísperas del 25 d'Abril, milagro. José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, ha oficiado este viernes la unión de representantes de todas las fuerzas políticas del ecosistema valenciano. Desde Joan Baldoví, síndic de Compromís, al exconseller de Cultura del PP, Fernando Villalonga, que está respaldando a Camps en su operación retorno. Desde Acció Cultural, con su secretaria Anna Gascon, a Josep Vicent Navarro, presidente de Lo Rat Penat. Y entre ellos, representantes del PSPV, UGT, CC OO, y representantes de múltiples opciones valencianistas que lo han intentado en los últimos años.

Un momento de la concentración. / Fernando Bustamante

Todos han acudido a la llamada de Juristes Valencians, cuyo presidente, José Ramón Chirivella, ataviado con una senyera y con un cuadro de Joan Belda (La mare de Déu consola a València per la pèrdua dels seus furs), ha clamado por el olvido del derecho civil, en particular, por la negativa del PP a tramitar la propuesta de reforma constitucional que se puso en marcha hace ya seis años.

De hecho, este viernes el Consell ha anunciado que pone el contador a cero y que vuelve a comenzar el estudio sobre las mejores vías para convencer al Estado para que permita a la Generalitat legislar en materia de derecho civil. Chirivella se ha mostrado molesto con la decisión del Consell de mantener en el congelador la reforma constitucional.

A la concentración en la puerta de las Corts ha acudido también el exlíder del PSPV, Ignasi Pla, que pactó la reforma de l'Estatut de hace 20 años y que ha estado departiendo con Villalonga; el exconseller socialista Vicent Soler, uno de los promotores del autogobierno valenciano; los líderes de UGT, Tino Calero, y CC OO, Ana García Alcolea. También el diputado socialista Ernest Blanch, Toni Gaspar, el senador de Compromís, Enric Morera, o el exconcejal Fernando Giner.

Un 25 d'Abril sin moqueta

El encuentro se ha realizado a las puertas de una institución, Les Corts Valencianes, donde este año tampoco se ha realizado el tradicional acto en recuerdo de la desfeta d'Almansa por el 25 d'Abril. Es una imposición de Vox que el PP ya ha asumido con naturalidad. El ambiente se ha visto condicionado por el anuncio del Consell de esta mañana.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis, ha señalado que va a reactivar la comisión asesora de Derecho Civil valenciano, un órgano consultivo formado en su mayoría por juristas de prestigio y cuyo trabajo quedó paralizado en 2006, que va a analizar las diferentes vías de cara a recuperar el Derecho Civil Valenciano.

Lo cierto es que ya hay una vía abierta pero el Consell se niega a adentrarse en ella: desde hace seis años, las Corts Valencianes tiene aprobada la petición al Congreso de una reforma constitución para recuperar esa competencia legislativa. Sin embargo, está bloqueado el trámite decisivo: nombrar a la delegación de diputados que debe defender en Madrid esa reforma. Esta tarde está previsto como asociaciones de la sociedad civil vuelvan a reivindicarlo ante las Corts, en vísperas del 25 d'Abril.

Ya hay un informe desde 2017

Esta decisión del Consell, la de activar esa comisión, no obstante, parece cerrar definitivamente esa puerta. Es algo así como poner el contador a cero para explorar vías de reivindicación. Curiosamente, ya en 2016 el Consell del Botànic pidió un informe técnico a la Comisión de Codificación Valenciana para que estudie las posibles opciones jurídicas que garanticen la competencia de Les Corts para legislar y desarrollar el derecho civil propio en virtud de las competencias de autogobierno. Ese informe existe desde 2017, y avala la reforma constitucional como mejor opción jurídica en defensa del ejercicio del autogobierno, tras las sentencias del Tribunal Constitucional que invalidaron diferentes leyes aprobadas por Les Corts en desarrollo del derecho civil valenciano. Tres años después, las Corts aprobaron la senda de la reforma, pero ahora se quiere volver a estudiar por parte del Consell del PP.

En el mismo acto de la diputación, el síndic del PP, Nando Pastor, ha apludido el cambio de agujas del Consell, congelando (si es que se puede congelar más aún), la vía de la reforma constitucional. "Me encuentro especialmente satisfecho también del anuncio que ha hecho la consellera de retomar esa comisión de asesores expertos porque al final creo que vamos a conseguir de una manera muy sencilla, muy ágil, muy rápida, sacar de la arena política el debate sobre el Derecho civil valenciano y dejarlo en manos de expertos jurídicos de las diferentes sensibilidades y los diferentes caminos que hay para llegar al mismo", ha concluido.

Pastor ha sido el encargado de verbalizar en los últimos meses la negativa a que el parlamento valenciano incluyera en sus respectivos debates la elección de los tres delegados que debían ir al Congreso. Suyo ha sido el 'no' que acaba siendo decisivo a las sucesivas ocasiones en las que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamado que la designación de estos tres miembros que llegó a validarse en 2020 se lleve a cabo.

Dos reformas constitucionales estos años

Durante estos años, hasta dos veces se ha reformado la Carta Magna, para eliminar la referencias peyorativas a las personas con discapacidad y para conceder un senador propio a Formentera. Los partidos estatales, especialmente el PP, ven con incomodidad la cuestión valenciana. Juristes Valencianes ha intentado por todas las vías que los partidos aprovecharan estas ventanas de oportunidad para 'colar' también la reforma valenciana. No ha tenido éxito.

Mompó sí celebra el 25 d'Abril

El acto de la mañana, además de para realizar este anuncio y anunciar unas jornadas histórico-jurídicas sobre la figura de Jaume I, ha servido para corregir la anomalía institucional de que el 25 d'Abril no tuviera ningún tipo de reconocimiento institucional. Vicent Mompó, presidente de la Diputación, ha exhibido su perfil valencianista, pese a que el PP se ha plegado a Vox en las Corts renegando de la jornada que recuerda la pérdida del autogobierno de los valencianos, en 1707.

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Los valencianos son "un pueblo con identidad propia, tanto cultural como política y jurídicamente", y las Jornadas son "un buen momento para reivindicar lo que somos pero también marcar el camino de los que queremos ser y para hacerlo juntos, que es la única forma en la que el pueblo valenciano conseguiremos lo que es de derecho y de justicia, como nuestra financiación y defender nuestra lengua y nuestras señas de identidad", ha añadido.