AVA apoya que Mazón no acuda como testigo a la causa de la dana para "evitar posibles nulidades"

Poco a poco se van desvelando las cartas en la causa de la dana sobre la petición del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, para personarse con las garantías de un 'preimputado' y sin las obligaciones de un testigo. Una de las acusaciones populares, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), se ha sumado al escrito que presentó la defensa de Mazón y ha pedido a la Audiencia Provincial que lo atienda para "evitar posibles nulidades futuras" en el procedimiento.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) descartara la existencia de indicios incriminatorios contra el exjefe del Consell, la jueza de la dana lo citó como testigo. Pero la defensa del expresident pidió hacerlo en calidad de 'preimputado', algo que la magistrada rechazó el 31 de marzo. Así, el letrado de Mazón recurrió la decisión ante la Audiencia alegando que la magistrada "mantiene viva una dinámica investigadora" donde Mazón "continúa situado en el centro de las diligencias" de cara a una "futura imputación" pese a lo dictaminado por el alto tribunal valenciana, lo que considera una "contradicción insalvable". Una tesis que parece apoyar la representación de la asociación de agricultores.

El escrito presentado por AVA, al que ha tenido acceso Levante-EMV, entiende que existen diligencias de investigación que pueden "afectar" al expresident de la Generalitat Valenciana, por lo que pide la admisión de su recurso y que se le permita "personarse" en "los términos solicitados en su recurso". Es decir, en calidad de 'preinvestigado'. Una condición que, a diferencia de la categoría de testigo, le otorgaría garantías de defensa como acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia, así como recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.

Los abogados de la asociación señalan que, con esta postura, están "siendo coherentes" con el rechazo que ya mostraron a la exposición razonada que elevó la jueza al TSJCV proponiendo la imputación de Mazón. Entonces, consideraron que la magistrada debía esperar a avanzar la instrucción "todo lo posible" hasta agotar "las diligencias útiles" para constatar si hay "indicios cualificados, sólidos y fundados" contra el aforado. Y ya recordaban que, efectivamente, había "prueba pendiente de practicar" para apuntalar algunas hipótesis de la magistrada, como por ejemplo los 'whatsapps' de la tarde de la dana entre Mazón y su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, que la instructora ha pedido recuperar a Meta.

También en aquel escrito consideró que "la respuesta procesal más sólida y respetuosa con la doctrina" era que la instrucción "se agote en lo sustancial" para preservar el procedimiento "frente a eventuales objeciones de prematuridad". De hecho, la existencia de estas pesquisas es uno de los argumentos empleados por Mazón al afear a la instructora que, para justificar la ampliación de la investigación, reconociera que estaba a la espera de las pesquisas relativas a los mensajes con el jefe de Gabinete, o que citara como testigo a la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino.

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Hasta ahora, como publicó Levante-EMV, la única acusación que había presentado alegaciones había sido la del sindicato CGT, que se opone al recurso de Mazón y sostiene que su premisa "no solo es incorrecta, sino que ignora deliberadamente el pilar sobre el que descansa la decisión recurrida": que el expresident ha sido citado como testigo precisamente porque el alto tribunal rechazó que hubiera indicios contra él. Por tanto, recalca, "su deber es el de colaborar con la justicia aportando la información de la que disponga para el total esclarecimiento de los hechos".