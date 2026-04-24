Calendario JQCV 2026: Fechas oficiales para los exámenes de A2, B1

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) ya ha definido el calendario de exámenes para la convocatoria de junio de 2026. Si estás preparando los niveles iniciales o buscas una certificación técnica, es el momento de marcar el calendario: las pruebas de los niveles A2, B1 y los certificados de capacitación técnica se concentrarán en las primeras semanas de junio.

A diferencia de los niveles superiores, que suelen dividirse en varios fines de semana, la Conselleria mantiene el formato de jornada única para estas categorías, facilitando que los aspirantes completen todas las áreas de examen en un solo día.

Exámenes de los niveles A2 y B1: Sábado 6 de junio

Los niveles inferiores, fundamentales para iniciar el currículum lingüístico o puntuar en diversas bolsas de empleo, abrirán el calendario de este periodo estival. Ambos exámenes se realizarán el mismo día, pero en turnos diferenciados para evitar aglomeraciones.

El sábado 6 de junio de 2026 es la fecha clave. Los aspirantes deberán enfrentarse a las cuatro áreas principales (Comprensión Oral, Comprensión Escrita, Expresión Escrita y Expresión Oral) en horario de mañana:

Nivel B1: La prueba comenzará a las 9:00 horas .

La prueba comenzará a las . Nivel A2: El examen se iniciará a las 12:00 horas.

Es importante recordar que, para estos niveles, la evaluación de la expresión oral se realiza en la misma sesión que el resto de las áreas, por lo que los candidatos obtendrán su calificación global tras esta única jornada de evaluación.

Examenes de la Junta Qualificadora de valencià / J. M. López

Certificados de Lenguajes Específicos: Sábado 13 de junio

Para aquellos profesionales que buscan acreditar una especialización técnica en valenciano, la cita será el segundo sábado del mes. Las tres especialidades convocadas se realizarán el 13 de junio de 2026.

La jornada se dividirá en mañana y tarde dependiendo de la capacitación específica a la que se opte:

Sesión de mañana (9:00 h): Se realizarán simultáneamente las pruebas de Llenguatge Administratiu y Correcció de Textos .

Se realizarán simultáneamente las pruebas de y . Sesión de tarde (16:00 h): Tendrá lugar el examen de Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

Al igual que ocurre con los niveles A2 y B1, estas certificaciones se resuelven en una única jornada de examen, optimizando el tiempo de los opositores y profesionales.

Consejos de última hora para los aspirantes

Dada la proximidad de las fechas, se recomienda a todos los matriculados revisar el centro de examen asignado, ya que las sedes pueden variar respecto a años anteriores. Además, es imprescindible acudir con el DNI original en vigor y presentarse en el centro al menos 30 minutos antes del inicio de cada prueba para facilitar el control de accesos.

Con estas fechas confirmadas, la Generalitat busca agilizar el proceso de acreditación lingüística antes del periodo vacacional, permitiendo que los resultados estén disponibles de cara a los procesos de baremación del próximo curso.