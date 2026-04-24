Una comisión entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de València dirigirá el plan de recuperación postdana de l'Albufera

Se trabaja todavía en cerrar el modelo de gestión, pero lo que ya se sabe es que una comisión interadministrativa, de la que formarán parte el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, dirigirá la ejecución del Plan de recuperación postdana de l'Albufera. Así lo han indicado los responsables del Ministerio de Transición Ecológica, que han diseñado un organigrama para coordinar la inversión de 132 millones de euros de un Parc Natural en fragil equilibrio que puso en entredicho la dana del pasado octubre de 2024.

Lo ha dicho el secretario de Estado Hugo Morán en una jornada celebrada en la Universitat Politècnica de València para exponer los instrumentos de gobernanza del Plan Albufera, que vino a presentar la ministra Sara Aaegesen en el mes de octubre. Entonces se habló de un paquete de medidas de 56 millones de euros, pero ahora el Gobierno de España eleva esa cifra en su conteo hasta los 132 millones (al contar las actuaciones en las cuencas tributarias) en actuaciones para restaurar el humedal y su cuenca. Ese plan anunciado el año pasado logró concitar un histórico acuerdo entre administraciones: la Generalitat, que llevaba meses criticando la falta de colaboración, vio en el documento una vía para la colaboración.

Una comisión, un panel científico y colaboración

Es una colaboración que aún persiste. El objetivo de la jornada de este viernes era presentar los instrumentos de gobernanza de l'Albufera que se articularán a partir de ese plan compartido entre administraciones. Desde el Ministerio explican que ya han elaborado un borrador de protocolo de gobernanza, ya compartido con las administraciones implicadas, "para avanzar hacia un modelo de coordinación estable". El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado "la importancia de la cooperación institucional, el apoyo del conocimiento científico y la implicación del territorio en este proceso". Aun así, entre los asistentes a la jornada, prácticamente eran pleno los representantes de la Administración central: el propio Morán, la comisionada especial para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La jornada sobre l'Albufera en la UPV / Redacción Levante-EMV

Pero el Plan “Albufera de Valencia: actuaciones integradas para su recuperación y mejora de la resiliencia” prevé la creación de una comisión entre las tres administraciones -Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de València-. Según el organigrama que se ha presentado este viernes, el núcleo de la gobernanza del plan estará en estas tres administraciones pero, como ya se anunció en su momento, se creará asimismo un panel científico, que se nutrirá además de la participación de otros actores importantes del día a día del Parc Natural: los comisionados para la reconstrucción -tanto la estatal como el autonómico-, los sectores económicos y el tercer sector.

La calidad del agua, en niveles previos a la dana

El Plan “Albufera de Valencia: actuaciones integradas para su recuperación y mejora de la resiliencia”, presentado en octubre de 2025 por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, articula una inversión total de 132,5 millones de euros.

En la reunión se ha repasado las actuaciones ya ejecutadas y en ejecución, partiendo desde las obras de emergencia: las que se dieron sobre infraestructuras de saneamiento conectadas con barrancos y ramblas, con las soluciones provisionales hasta la recuperación del funcionamiento ordinario de las instalaciones.

Desde el Miteco han destacado que la Confederación Hidrográfica del Júcar puso en marcha un seguimiento intensivo de la calidad del agua, con más de 75.000 analíticas realizadas. Este mes de marzo, desde la CHJ ya apuntaban a que las afecciones de la dana en l’Albufera de València no han sido tan importantes como se esperaba. Según explicaba entonces la Jefa de Servicio en el Área de Calidad de las Aguas, Concha Durán, los datos preliminares indicaban que “no se han detectado concentraciones excesivamente altas entre los más de 250 parámetros analizados". Este viernes se ha confirmado el resultado de esas analíticas: esos trabajos han permitido constatar que, desde marzo de 2025, los valores se sitúan en niveles similares a los previos a la dana.

En general, las actuaciones de emergencia en cauces —retirada de residuos, limpieza de desembocaduras y reparación de infraestructuras— suman más de 38,8 millones ejecutados y continuarán hasta junio de 2026. En total, de lo previsto en concepto de obras de emergencia se ha ejecutado ya el 58%.

Las obras avanzan

Otra de las obras importantes es la restauración del barranco del Poyo, epicentro de la catástrofe. Según el calendario que maneja el Ministerio, está prevista la adjudicación de la redacción del proyecto de obras para mayo 2026. Mientras, en cuanto a las obras en la red hídrica de la Acequia del Oro, está en redacción ahora mismo el proyecto de obra, en dos lotes, y esta redaccióna cabará en junio de 2026.

Pero otras actuaciones están a la espera. Es el caso de la obra prevista para la creación de un cinturón verde en el norte del Parc Natural. Según la planificación del Ministerio, ahora las posibles actuaciones quedan supeditadas a la eventual ampliación o sobreelevación de la Pista de Silla. Por eso, ahora proponen esperar a la solución técnica que pueda plantear la Dirección General de Carreteras, que depende de otro Ministerio, el de Transportes..

Por otra parte, se han concretado en alguna medida las actuaciones de ampliación y restauración de la orla vegetal perimetral del lado de L’Albufera, con la memoria técnica de la Generalitat en la que se plantea que el foco debe estar en los Tancats de l’Illa, del Racó de l’Olla y de la Ratlla.

Cuencas, litoral y calidad del agua

En restauración de cuencas, ya están en ejecución cinco obras de restauración hidrológico-forestal en enclaves como la cuenca del Turia, la rambla del Poyo o el entorno del embalse de Buseo, con una inversión superior a 12,5 millones.

Asimismo, está previsto que se elabore un estudio integral del funcionamiento hidrológico de l’Albufera, con un presupuesto de hasta 3,5 millones, para mejorar la gestión a medio y largo plazo.

Noticias relacionadas

La estrategia del Miteco incluye también el proyecto de regeneración de la playa de la Devesa, con un presupuesto estimado de 8,26 millones. Esta actuación permitirá recuperar la línea de costa y restaurar el sistema dunar.