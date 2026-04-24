El Consell evita el choque por la "prioridad nacional" y mima a Vox en plena negociación de presupuestos

Los Presupuestos de la Generalitat del PP para 2026 serán con Vox o no serán. Es lo que ha dado a entender el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, este viernes tras la reunión plenaria del gobierno valenciano, que sigue allanando el terreno con los voxistas de cara a poder presentar en las Corts el proyecto legislativo pese a lo ajustado del calendario y las interferencias que llegan desde otros territorios donde también hay conversaciones en marcha entre ambas formaciones, con la ya famosa "prioridad nacional" de fondo.

Barrachina no ha querido entrar al debate que trae de cabeza al PP estos días y ha optado por el elogio a quien debe ser, de nuevo, aliado del Consell de Juanfran Pérez Llorca. El portavoz ha insistido en las buenas relaciones entre populares y Vox en la C. Valenciana, que provocan que la Generalitat no descarte la posibilidad de poder sacar adelante las cuentas de 2026 pese a los aprietos en los que está metiendo Vox al PP en todo el Estado por esas exigencias sobre la "prioridad nacional" en las ayudas.

Así, el gobierno de Llorca mantiene la "esperanza" de "alcanzar un acuerdo con Vox" que permita llevar el proyecto a las Corts antes de que finalice el periodo de sesiones, el 3 de julio. El de 2026 que debaten PP y Vox, de salir adelante, vería la luz ya en verano, por lo que apunta a ser el último de la legislatura dadas las complicaciones de poder volver a pactar con Vox a las puertas de las elecciones de 2027.

Vox, socio "leal"

Los tiempos no son un problema para el Consell, según ha señalado el portavoz, que ha afirmado que no se marcan un límite temporal para sellar el acuerdo. "No tenemos fecha, tenemos la esperanza de alcanzar un acuerdo con Vox", con quien ha recordado que han pactado políticas de "gran éxito" en territorio valenciano. Barrachina ha mostrado el "agradecimiento" del Ejecutivo popular al "leal respaldo [de Vox] a nuestras políticas" de rebajas fiscales, "mejora de los servicios públicos" y "libertad educativa".

Además de esas caricias a su socio, Barrachina ha dado a entender que el Consell no se lanzará a la piscina de llevar el proyecto de presupuestos a las Corts hasta saber si hay agua en el hemiciclo. Es decir, sin tener amarrado el apoyo de Vox. "Interpreto que el deseo del president es alcanzar un acuerdo con Vox", ha señalado tras destacar que esa es la "senda que hemos compartido y que nos gustaría seguir compartiendo".

"No estamos por cuestiones terminológicas"

Pese a las buenas palabras del portavoz de Llorca, Vox viene poniendo precio a su respaldo y no muestra intención de rebajarlo en la C. Valenciana pese a la buena sintonía que reina. Y ante la insistencia voxista, que ha presentado una iniciativa en las Corts para que el Consell inste al Gobierno a aplicar ese principio de "prioridad nacional", el Consell opta por orillar el incómodo debate.

Barrachina ha tirado de clásico para ponerse de perfil y no abrir nuevos frentes, y ha asegurado que ni se ha leído la Proposición No de Ley (PNL) de Vox. Se ha escudado en ese desconocimiento para "no fijar posición" en nombre de la Generalitat y tampoco ha querido adelantar el sentido del voto del PP cuando la propuesta llegue al parlamento, posiblemente dentro de dos semanas, en plena campaña de Andalucía.

"No estamos por cuestiones terminológicas sino en la gestión diaria", ha señalado el portavoz popular, que tampoco ha querido mojarse sobre si, a nivel legal, es posible implementar una "prioridad nacional" desde un gobierno autonómico.

El PPCV insiste en el "arraigo"

Quien sí parece haberse leído ya la PNL de Vox es el síndic del PPCV en las Corts, Fernando Pastor, quien pese a todo tampoco ha dado pistas de qué hará el grupo popular. El portavoz, también decidido a desventar la polémica de la "prioridad nacional", ha señalado que el PP procederá como de costumbre: "Documentarnos para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios".

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Pastor ha tratado de llevar el asunto al terreno en el que el PP se siente más cómodo, el arraigo. "El tema del arraigo siempre ha estado ahí, incluso en otros gobiernos del Botànic ha estado ahí. Y creo que en estos momentos estamos cayendo en una trampa, creando un debate nacional estéril y falso para que no hablemos de lo de verdad importa en estos momentos y afecta al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez, que no son los inmigrantes, es lo que está ocurriendo hoy en el Supremo", ha defendido el popular.