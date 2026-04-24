El Consell le hace un 'romanones' al 25 d'Abril: 'entierra' la reforma de la Constitución por el derecho civil y activa una comisión de estudio

En la serie satírica británica, Yes minister, el ministro llegaba cada mañana a su despacho con una gran idea que los funcionarios del Gobierno le desactivaban encargando un informe. En la Villa y Corte, se atribuye al político liberal Romanones, símbolo del sistema de la Restauración, la frase: "Si quieres retrasar, o distraer, la solución de un asunto, crea una comisión". Napoleón lo expresaba de otra manera: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

Cada cultura política lo expresa de un modo, pero el resultado es el mismo. A José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencianes y principal defensor de la reclamación para legislar en derecho civil valenciano que el Estado no reconoce a la Generalitat, le acaban de hacer un 'romanones'.

Este viernes, en vísperas del 25 d'Abril, la consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis, ha anunciado que va a reactivar la comisión asesora de Derecho Civil valenciano, un órgano consultivo formado en su mayoría por juristas de prestigio y cuyo trabajo quedó paralizado en 2006, que va a analizar las diferentes vías de cara a recuperar el Derecho Civil Valenciano.

Lo cierto es que sí hay una vía abierta pero el Consell se niega a adentrarse en ella: desde hace seis años, las Corts Valencianes tiene aprobada la petición al Congreso de una reforma constitución para recuperar esa competencia legislativa. Sin embargo, está bloqueado el trámite decisivo: nombrar a la delegación de diputados que debe defender en Madrid esa reforma. Esta tarde está previsto como asociaciones de la sociedad civil vuelvan a reivindicarlo ante las Corts, en vísperas del 25 d'Abril.

Ya hay un informe desde 2017

Esta decisión del Consell, la de activar esa comisión, no obstante, parece cerrar definitivamente esa puerta. Es algo así como poner el contador a cero para explorar vías de reivindicación. Curiosamente, ya en 2016 el Consell del Botànic pidió un informe técnico a la Comisión de Codificación Valenciana para que estudie las posibles opciones jurídicas que garanticen la competencia de Les Corts para legislar y desarrollar el derecho civil propio en virtud de las competencias de autogobierno. Ese informe existe desde 2017, y avala la reforma constitucional como mejor opción jurídica en defensa del ejercicio del autogobierno, tras las sentencias del Tribunal Constitucional que invalidaron diferentes leyes aprobadas por Les Corts en desarrollo del derecho civil valenciano. Tres años después, las Corts aprobaron la senda de la reforma, pero ahora se quiere volver a estudiar por parte del Consell del PP.

En el mismo acto de la diputación, el síndic del PP, Nando Pastor, ha apludido el cambio de agujas del Consell, congelando (si es que se puede congelar más aún), la vía de la reforma constitucional. "Me encuentro especialmente satisfecho también del anuncio que ha hecho la consellera de retomar esa comisión de asesores expertos porque al final creo que vamos a conseguir de una manera muy sencilla, muy ágil, muy rápida, sacar de la arena política el debate sobre el Derecho civil valenciano y dejarlo en manos de expertos jurídicos de las diferentes sensibilidades y los diferentes caminos que hay para llegar al mismo", ha concluido.

Pastor ha sido el encargado de verbalizar en los últimos meses la negativa a que el parlamento valenciano incluyera en sus respectivos debates la elección de los tres delegados que debían ir al Congreso. Suyo ha sido el 'no' que acaba siendo decisivo a las sucesivas ocasiones en las que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamado que la designación de estos tres miembros que llegó a validarse en 2020 se lleve a cabo.

Dos reformas constitucionales estos años

Durante estos años, hasta dos veces se ha reformado la Carta Magna, para eliminar la referencias peyorativas a las personas con discapacidad y para conceder un senador propio a Formentera. Los partidos estatales, especialmente el PP, ven con incomodidad la cuestión valenciana. Juristes Valencianes ha intentado por todas las vías que los partidos aprovecharan estas ventanas de oportunidad para 'colar' también la reforma valenciana. No ha tenido éxito.

Acto de la Diputación de Valencia este 24 de abril. / Kike Taberner

Mompó sí celebra el 25 d'Abril

El acto de esta mañana, además de para realizar este anuncio y anunciar unas jornadas histórico-jurídicas sobre la figura de Jaume I, ha servido para corregir la anomalía institucional de que el 25 d'Abril no tuviera ningún tipo de reconocimiento institucional. Vicent Mompó, presidente de la Diputación, ha exhibido su perfil valencianista, pese a que el PP se ha plegado a Vox en las Corts renegando de la jornada que recuerda la pérdida del autogobierno de los valencianos, en 1707.

Los valencianos son "un pueblo con identidad propia, tanto cultural como política y jurídicamente", y las Jornadas son "un buen momento para reivindicar lo que somos pero también marcar el camino de los que queremos ser y para hacerlo juntos, que es la única forma en la que el pueblo valenciano conseguiremos lo que es de derecho y de justicia, como nuestra financiación y defender nuestra lengua y nuestras señas de identidad", ha añadido.

"Aprender de otras comunidades"

"Necesitamos ir todos a una, hemos de aprender de otras comunidades que sí lo hacen y los valencianos tenemos eso pendiente. Es buen momento para tener claro cuál es el futuro que nos espera y es importante que vayamos todos a una para reivindicar todos juntos", ha afirmado.

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"Con hechos y no palabras demuestro que aquí en la diputación vamos a celebrar el 25 d'abril", ha dicho a preguntas de los periodistas. Es importante saber de dónde venimos para poder conseguir dónde queremos ir. Tenemos aspiraciones propias y legítimas y todo el pueblo valencianos tenemos que pelear para conseguirlo por encima de siglas", ha concluido.