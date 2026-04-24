Vaivén
El Corte Inglés ficha a Carla González Ricarte como directora de Relaciones Institucionales en la C. Valenciana
La periodista ha estado en el aterrizaje de PoweCo, la empresa que desarrolla la gigafactoría en Sagunt
València
El Corte Inglés ha fichado como directora regional de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Comunitat Valenciana a la periodista Carla González Ricarte. Ocupa la plaza que dejó Pau Pérez Rico tras su jubilación y una larga trayectoria en los grandes almacenes.
Pese a su juventud González Ricarte acredita una amplia experiencia profesional. Ha estado integrada hasta ahora en PowerCo, la firma que está desplegando la gigafactoría en Sagunt. Antes de eso, fue jefa de prensa de varias consellerias en el Consell del Botànic. También tiene experiencia en Bruselas, dentro del Parlamento Europeo. Toda la suerte en la nueva etapa.
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