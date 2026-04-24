El Gobierno avisa: recurrirá cualquier "prioridad nacional" que impulse la Generalitat Valenciana

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este viernes ante la iniciativa de "prioridad nacional" que impulsa Vox, que se no aplicará "un marco que es inconstitucional, xenófobo, racista", que Amnistía Internacional señala que incumple con los derechos humanos y el derecho de igualdad y no discriminación.

Las autonomías que "tengan la tentación" de aplicar medidas que vayan contra la Constitución "tendrán al Gobierno de España enfrente e iremos donde se tenga que ir", ha afirmado Morant, en relación a la propuesta registrada por el grupo de Vox de las Corts para que esta cámara inste al Gobierno valenciano, presidido por el PP, a pedir al central que garantice la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y repatrie a todos los inmigrantes ilegales.

Morant ha reiterado, antes de inaugurar en València la jornada 'Innovación para una reconstrucción resiliente', que el Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional las medidas que se adopten en parlamentos autonómicos que vayan en contra de los principios de igualdad y de no discriminación que recoge la Constitución. A su juicio, es "de enorme cobardía" que Vox haga esta propuesta dirigida al Gobierno de España porque "no quiere retratarse a nivel autonómico", donde, en el caso de la Comunitat Valenciana, "desde el primer momento Vox y el PP se han entendido a la perfección".

Según ha anunciado, la cuestión de Vox sobre la prioridad nacional ahora mismo "es un texto" pero en cuanto empiecen a tomar medidas, en la Comunitat Valenciana, en Aragón o en Extremadura, y convertir ese texto en medidas reales que incumplen la Constitución, el Gobierno de España "lo va a combatir" tanto desde el plano político como a través de los mecanismos que permite la ley, denunciando ante el Tribunal Constitucional los incumplimientos de la Carta Magna.

Morant inaugura la jornada ‘Innovación para una reconstrucción resiliente’, en la Universitat de València. / Ana Escobar / EFE

Morant ha apuntado que se actuará de la misma manera que con la ley valenciana de Concordia, que se aprobó y "ha sido anulada" su aplicación por parte del Gobierno central por un recurso ante el Constitucional. Y se ha mostrado convencida de que el resultado "será igual" cuando se presenten propuestas concretas que incumplan con la Constitución. "Estos que todo el rato se dan golpes en el pecho de constitucionalistas y de defender España, no; defender España es defender la Constitución, defender la legalidad", ha señalado.

"Promotor de los pactos"

Mas allá de la aplicación de medidas relativas a la prioridad nacional, la ministra ha lamentado que comunicar ese tipo de modelo de sociedad "ya hace daño" y divide la sociedad "en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" para "ese nacionalismo fascista" en el que conciben la sociedad "de manera monolítica en la que unos caben y otros no".

Ha criticado que en la Comunitat Valenciana, el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sido "el gran promotor de los acuerdos" con Vox, en un primer acuerdo a nivel nacional en el que estaban sentados el entonces president Carlos Mazón y Pérez Llorca "con un torero y un maltratador condenado", en alusión a Vicente Barrera y Carlos Flores Juberías.

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A su juicio, en la Comunitat se ha "ido a peor" porque para no convocar elecciones tras la dimisión de Mazón por la dana "han hecho todas las cesiones a lo que ha pedido Vox", por lo que se ha mostrado convencida de que el president "se volverá a plegar por su situación de debilidad a todas las exigencias de Abascal y a todas las exigencias de Vox