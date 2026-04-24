El ministerio da la orden a los ayuntamientos para agilizar la firma del informe de vulnerabilidad

¿Quién debe firmar el certificado de vulnerabilidad que necesitan algunos migrantes para regularizar su situación? ¿El trabajador social? ¿El secretario o interventor de un ayuntamiento? ¿Quién certifica? ¿A qué se expone quien rubrique su firma en ese documento? Esas fueron algunas de las dudas que desde el Consejo Social de Trabajo Social le trasladó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el certificado de vulnerabilidad que deben presentar algunas de las personas que quieren optar a la regularización extraordinaria.

La respuesta ya ha llegado y lo ha hecho mediante una circular donde el ministerio aclara que cualquier trabajador social de un ayuntamiento (o que trabaje para una entidad colaboradora acreditada en el proceso puede hacerlo), con garantías ya que "quien certifica la vulnerabilidad es la entidad (ayuntamiento u ONG), no la persona que firma", explican desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Comunitat Valenciana.

De hecho, el ministerio clarifica quien tiene potestad de firma de la siguiente manera: "El certificado o informe de vulnerabilidad podrá ser firmado por cualquier persona que forme parte de la entidad competente en materia de asistencia social sin perjuicio de la potestad organizativa de esta".

Agilizar el proceso

¿Qué significa esta aclaración? Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Comunitat Valenciana explican que la validez del documento "no queda restringida exclusivamente a la certificación de perfiles profesionales habilitados, sino que las profesionales del Trabajo Social pueden informar y firmar en este proceso. El objetivo es garantizar la flexibilidad organizativa", explican desde el COTSCV.

Y añaden: "El objetivo es evitar cuellos de botella y facilitar que las personas solicitantes puedan aportar su documentación en tiempo y forma".

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"El procedimiento habitual es que el trabajador social emite el informe de vulnerabilidad que certifica el secretario o interventor de un ayuntamiento. Con esta aclaración mediante la circular emitida queda claro que el ministerio flexibiliza el perfil de quien firma porqu acredita la entidad, no la persona trabajadora", concluyen.