Peñín, Tomás Llavador y Broseta oficializan sus candidaturas a presidir el Colegio Territorial de Arquitectos

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas para la renovación de su presidencia y su junta de gobierno, cuya votación tendrá lugar el próximo 22 de mayo de 2026. Al proceso electoral concurren tres candidaturas encabezadas por los arquitectos Pablo Peñín Llobell, José María Tomás Llavador y Maite Broseta Palanca, quienes optan a presidir la institución durante el próximo mandato.

Pablo Peñín Llobell es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València desde 1999 y profesor asociado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica de València desde hace dos décadas. Su trayectoria profesional incluye el desarrollo de proyectos residenciales y de diversa tipología, tanto en la Comunitat Valenciana como en el ámbito internacional, con trabajos realizados en ciudades como Lyon o Toulouse. Además, cuenta con una destacada experiencia en la institución, ya que ha sido el responsable del área de Cultura del CTAV desde 2014, junto con el cargo de secretario del órgano colegial.

Por su parte, José María Tomás Llavador es doctor arquitecto por la Universitat Politècnica de València y profesor de Urbanismo en la misma institución. Fundó en 1992 su estudio de arquitectura e ingeniería en València, desde el que ha desarrollado una amplia trayectoria con obras construidas en distintos países, entre ellos Turquía, Italia y Perú, además de en la propia ciudad. Su actividad combina la práctica profesional con la investigación, la docencia y una activa participación en foros internacionales, así como la dirección de la revista Lars y la editorial I See Books, dedicadas a la reflexión y el debate sobre la ciudad.

Completa el trío de opciones Maite Broseta Palanca, doctora en ordenación del territorio y urbanismo por la Universitat Politècnica de València. Arquitecta funcionaria al servicio de la Administración Local desde 2005, es también profesora asociada en el Departamento de Urbanismo de la UPV y autora de diversas publicaciones sobre urbanismo y conservación del patrimonio. Actualmente preside la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunitat Valenciana, con una trayectoria centrada en la planificación urbana y la preservación patrimonial.

La convocatoria electoral, aprobada por la Junta de Gobierno del CTAV el pasado 1 de abril, se ha desarrollado conforme a lo establecido en los estatutos y reglamentos vigentes del Colegio. Un total de 3.300 arquitectos y arquitectas colegiados están llamados a participar en este proceso.

Noticias relacionadas

El calendario electoral contempla la proclamación oficial de candidaturas, así como distintas modalidades de votación. El voto por correo postal podrá ejercerse el 4 de mayo, mientras que el voto electrónico estará habilitado los días 20 y 21 de mayo, además de la votación presencial prevista para el 22 de mayo. El CTAV ha puesto a disposición de los colegiados el censo electoral en sus sedes y delegaciones para su consulta, garantizando así la correcta participación en el proceso. Con la apertura de este proceso electoral, el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia avanza en la renovación de sus órganos de gobierno, en un marco de participación colegial y conforme a los principios de transparencia y funcionamiento institucional.