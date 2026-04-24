La plantà de la falla "al tomb" entra en el Diccionari de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) celebró este viernes su pleno, una sesión lingüística en la que se aprobaron nuevas palabras que entran en el Diccionari Normatiu Valencià y el Portal Terminològic.

Entre las novedades, se incorpora una nueva acepción de 'plantar', referido a plantar una falla o una foguera. Se trata de plantar al tomb (o tombe), que es la manera tradicional de hacerlo con cuerdas y otros dispositivos manuales, sin el apoyo de grúas.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua está apurando el mandato de los últimos académicos que quedan por renovar. Además, una vez tome posesión el último tercio de miembros renovados, se procederá a la elección del nuevo president o presidenta.

Las relaciones institucionales de la Acadèmia que preside Verònica Cantó con la Generalitat no pasan su mejor momento. Para mejorar esa sintonía, de hecho, este viernes estaba prevista la visita del vicepresidenta segundo del Consell y conseller de Presidència, José Díez, que dirige también las competencias de Política Lingüística.

Noticias relacionadas

Finalmente no pudo acudir por motivos personales, pero en el tiempo que lleva, pese a la tensión por los recortes económicos del Consell, ya ha tenido un encuentro con la máxima responsable de la Acadèmia, cuando se comprometió a acudir a un pleno. El anterior conseller responsable de Política Lingüística, José Antonio Rovira, nunca acudió en más de dos años.