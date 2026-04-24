Acuden con saco de dormir, almohadas o sillas para pasar la noche al raso. El objetivo es conseguir un número con el que poder presentar su petición para que el Ayuntamiento de Valencia emita el certificado de vulnerabilidad que necesitan para poder presentar su expediente al proceso de regularización extraordinaria que ha puesto en marcha el gobierno, y que prevé que unas 100.000 personas migrantes puedan conseguir los permisos de residencia y trabajo que cambien sus vidas.

Sin embargo, conseguir un número con el que poder presentar la solicitud es complicado ya que el Ayuntamiento de València solo da cada día un número determinado de citas para los registros de entrada. Por eso, cuando cada día se abren las oficinas municipales hay cola en la puerta. Para conseguir uno de los 70 números que dan en la Junta Municipal de Trànsits, o los 100 de la de Patraix, por ejemplo, hay que estar de los primeros, y eso implica dormir en la calle, guardando cola, a la espera de que abran las puertas y, ese día sí, se pueda presentar la solicitud por registro de entrada. La situación se repite en los registros con mayor personal (como el registro central del Ayuntamiento de València o el de Tabacalera) a pesar de que ahí la cantidad de números diarios para realizar esa misma gestión es mucho mayor.

Proceso de regularización en Valencia: noches al raso para conseguir una cita / J. M. López

Ante la falta de instrucciones claras sobre cómo se debe tramitar el informe de vulnerabilidad para este proceso extraordinario de regularización cada ayuntamiento ha hecho lo que ha considerado, tras interpretar la norma. Así, el Ayuntamiento de València ha decidido que la persona que necesita el certificado de vulnerabilidad debe presentar la petición vía instancia y por registro de entrada. En los tres primeros días, los registros de la ciudad de Valencia recibieron más de 2.200 solicitudes.

Esas solicitudes, y las otras tantas que hayan llegado después, deben pasar dos trámites, según explicó la propia alcaldesa de València, María José Catalá. El primero es "comprobar" si esa persona ha sido atendida por los servicios sociales municipales. "De ser así, el proceso es más ágil porque ya figura en el sistema. Luego, desde Servicios Sociales valorarán su caso y emitirá el certificado de vulnerabilidad", explican fuentes del Ayuntamiento de València. Sin embargo, si la persona no ha sido atendida por los Servicios Sociales municipales la cosa se complica. "Entonces los técnicos deben darle una cita y tener con esa persona una entrevista personal para conocerle, ver su caso, valorarlo y acreditar que lo que dice es cierto", añaden. Así, si la persona no ha sido atendido nunca en Servicios Sociales el proceso se puede demorar. Y el tiempo apremia ya que el plazo para presentar la solicitud para el proceso de regularización concluye el 30 de junio.

Además, desde las entidades sociales que trabajan con el colectivo migrante en la ciudad de València advierten de que "estar en situación administrativa irregular impide la atención de estas personas desde Servicios Sociales. Lo vemos a diario y lo denunciamos a diario. Les exigen tener NIE y estar empadronados y ahí empieza el problema. Ya sabemos que el ayuntamiento incumple los empadronamientos especiales y dificulta el acceso así que ya se sabe que la inmensa mayoría de las personas que ahora necesitan el certificado de vulnerabilidad no han sido atendidas previamente por Servicios Sociales".

Burjassot, con cita previa y resolución en una semana

Otros ayuntamientos, sin embargo, han organizado el mismo trámite de otra manera. El Ayuntamiento de Burjassot, por ejemplo, ha creado un protocolo de refuerzo de atención específico con el fin de agilizar las solicitudes de certificados de vulnerabilidad. Así, el primer paso es solicitar cita previa y el segundo explicar qué documentación debe entregar la persona para acreditar su vulnerabilidad, entre los que figuran: Contrato alquiler vivienda/habitación o declaración jurada situación habitacional; Extractos bancarios o declaración jurada de ingresos y patrimonio; Certificados de entidades para ayuda de alimentos... o cualquier otro documento que acrediten la situación de vulnerabilidad. Así, la persona puede salir el mismo día de la cita presencial con el certificado de vulnerabilidad debajo del brazo.

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El ministerio concede el plazo de un mes para emitir el certificado de vunerabilidad. El Ayuntamiento de Burjassot espera tener respuesta para cada caso en una semana. El Ayuntamiento de València lo desconoce.