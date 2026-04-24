Los sindicatos de Educación piden una reunión “urgente” a Pérez Llorca

Los cuatro sindicatos que convocaron la huelga docente del pasado 31 de marzo y que plantean ahora convocar una huelga indefinida desde el mes de mayo hasta final de curso -STEPV, CSIF, CCOO y UGT- piden una reunión “urgente” al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. A esta solicitud se ha sumado ANPE, el quinto sindicato que forma parte de la Mesa de negociación pero que no estuvo entre los convocantes de la huelga, aunque aun así dio por rota la interlocución con la Conselleria de Educación.

Así lo han manifestado los cuatro sindicatos en un comunicado conjunto, y ANPE en uno propio. Coinciden los representantes de los profesores en considerar la negociación con la Conselleria “agotada” después de que la reunión con la consellera terminara sin acuerdos. Por eso, instan a Pérez Llorca a reunirse con el comité de huelga para lograr una “negociación real y efectiva”.

Dan por "agotada" la negociación con Conselleria

Este mensaje a Presidencia de la Generalitat llega tras el fracaso de la negociación sobre las retribuciones, uno de los temas clave para la plataforma reivindicativa. “Los sindicatos dan por agotada la negociación con la Conselleria en el momento en que no solo no presentó ninguna propuesta sobre retribuciones, sino que informó de que hasta otoño no se negociaría ninguna subida salarial por problemas con los presupuestos”, indican desde STEPV, CSIF, CCOO y UGT.

Imagen de la manifestación de la huelga de profesores del pasado 31 de marzo / Celeste Martínez

La negociación entre el profesorado de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Educación se rompió tras la decepcionante reunión del lunes, como la calificaron los sindicatos. Tres de ellos -STEPV, CCOO y UGT- se niegan a continuar con la negociación si no está sobre la mesa su reivindicación salarial. No debatirán sobre normativas de principio de curso, ni sobre ratios en protesta "por la falta de voluntad" de la Generalitat para mejorar sus condiciones laborales.

En la decisión, hay diferencias. STEPV y CCOO no participarán en ninguna mesa sectorial hasta que la subida de sueldos después de 11 años esté sobre la mesa. Por su parte, UGT estará presente en las mesas que se celebren de aquí en adelante -hay al menos tres convocadas por Educación-, pero no hará ninguna aportación en señal de protesta. CSIF, que se sumó a la concentración previa frente a Conselleria, pero no figura en el comunicado, apuesta por su "compromiso negociador" y señala que "acudirá a todas las mesas y foros a los que convoque la Administración por "responsabilidad e importancia de los temas a tratar".

La huelga, "más justificada que nunca"

Después de esa negativa a negociar una subida retributiva, los sindicatos entienden que, cuando se aborden el resto de temas repartidos en cuatro meses, la respuesta será la misma.

De modo que siguen trabajando estos días en la concreción de la huelga indefinida que tendrá lugar en el mes de mayo y que, dicen, “ahora está más justificada que nunca ante la falta de negociación con la administración educativa”.

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Pero recuerdan que la pelota está en el tejado de la Administración y, ahora, elevan la vista hasta el propio president. Los sindicatos piden al jefe del Consell que intervenga en el conflicto y se active en breve una negociación real y efectiva, con propuestas concretas para cada reivindicación sindical, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y la atención al alumnado.