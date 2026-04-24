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Atascos en los accesos a València: el cinturón metropolitano se colapsa este viernes

Consulta el tráfico en las principales entradas y accesos a Valencia

Estado del tráfico en los accesos a Valencia, en la V-30.

Estado del tráfico en los accesos a Valencia, en la V-30. / DGT

Redacción Levante-EMV

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de complicaciones generalizadas en las principales arterias de entrada a la capital. Un vehículo averiado en la V-30 y retenciones kilométricas en la CV-35 y la A-3 marcan una jornada de paradas intermitentes y tráfico lento en todo el área metropolitana.

La V-30 se mantiene como uno de los puntos más críticos de la mañana. Actualmente, se registra una fuerte congestión en el tramo entre Vara de Quart y Mislata en dirección a la A-7. La situación se repite en sentido contrario, con retenciones significativas en la zona de Xirivella, especialmente en el nudo de incorporación desde la A-3.

Situación en tiempo real: Puntos críticos

La circulación en el área metropolitana de Valencia presenta dificultades significativas en las vías de alta capacidad. Estos son los tramos más afectados a esta hora:

A-3 | Autovía del Este

  • Riba-roja de Túria: Congestión severa entre los puntos kilométricos (PK) 337.0 y 338.0.
  • Xirivella: Retenciones en ambos sentidos (hacia Barcelona y en la entrada a Valencia) a la altura del PK 351.4.

V-30 | Cinturón Metropolitano

  • Quart de Poblet: Un vehículo detenido en el PK 12.8 está provocando fuertes retenciones.
  • Mislata: Se registran dos kilómetros de tráfico lento en los accesos a Valencia (PK 10.0 al 8.0) y complicaciones adicionales en dirección a la A-7.
  • Paterna: Circulación lenta detectada entre los puntos 14.0 y 13.0.

CV-35 | Pista de Ademuz

  • Paterna - Burjassot: Es uno de los puntos más conflictivos de la mañana, con varios kilómetros de retención desde el PK 6.0 al 4.5.

V-31 | Pista de Silla

  • Valencia ciudad: Un carril permanece cortado a la altura del PK 12.8 debido a un vehículo averiado, lo que dificulta la fluidez en el tramo final de entrada.

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CV-36 | Autovía de Torrent

  • Picanya - València: Tráfico denso y congestión entre los puntos 2.0 y 0.1.

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