Tráfico
Atascos en los accesos a València: el cinturón metropolitano se colapsa este viernes
Consulta el tráfico en las principales entradas y accesos a Valencia
La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de complicaciones generalizadas en las principales arterias de entrada a la capital. Un vehículo averiado en la V-30 y retenciones kilométricas en la CV-35 y la A-3 marcan una jornada de paradas intermitentes y tráfico lento en todo el área metropolitana.
La V-30 se mantiene como uno de los puntos más críticos de la mañana. Actualmente, se registra una fuerte congestión en el tramo entre Vara de Quart y Mislata en dirección a la A-7. La situación se repite en sentido contrario, con retenciones significativas en la zona de Xirivella, especialmente en el nudo de incorporación desde la A-3.
Situación en tiempo real: Puntos críticos
La circulación en el área metropolitana de Valencia presenta dificultades significativas en las vías de alta capacidad. Estos son los tramos más afectados a esta hora:
A-3 | Autovía del Este
- Riba-roja de Túria: Congestión severa entre los puntos kilométricos (PK) 337.0 y 338.0.
- Xirivella: Retenciones en ambos sentidos (hacia Barcelona y en la entrada a Valencia) a la altura del PK 351.4.
V-30 | Cinturón Metropolitano
- Quart de Poblet: Un vehículo detenido en el PK 12.8 está provocando fuertes retenciones.
- Mislata: Se registran dos kilómetros de tráfico lento en los accesos a Valencia (PK 10.0 al 8.0) y complicaciones adicionales en dirección a la A-7.
- Paterna: Circulación lenta detectada entre los puntos 14.0 y 13.0.
CV-35 | Pista de Ademuz
- Paterna - Burjassot: Es uno de los puntos más conflictivos de la mañana, con varios kilómetros de retención desde el PK 6.0 al 4.5.
V-31 | Pista de Silla
- Valencia ciudad: Un carril permanece cortado a la altura del PK 12.8 debido a un vehículo averiado, lo que dificulta la fluidez en el tramo final de entrada.
CV-36 | Autovía de Torrent
- Picanya - València: Tráfico denso y congestión entre los puntos 2.0 y 0.1.
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara