La UPV inviste doctores 'honoris causa' a la exministra Cristina Garmendia y al ingeniero Francisco Chinesta

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha investido como doctores honoris causa a la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia y al ingeniero Francisco Chinesta. Durante su intervención Cristina Garmendia ha recordado una anterior visita a la UPV en 2008, como ministra. Año de nacimiento de quienes se incorporarán a la universidad el curso que viene. Garmendia, que fue ministra de Ciencia e Innovación desde el 2008 al 2011, ha recordado su experiencia política afirmando que “creo que debemos cambiar el relato de la ciencia, que siempre he defendido la ciencia por la ciencia tenga aplicación o no. Quizá el relato es que la ciencia es el mejor instrumento de poder político”.

Garmendia tuvo un papel destacado en la puesta en marcha de la Ley de la Ciencia, aprobada en 2011 que sentó las bases del sistema científico moderno en España. Además reforzó la conexión entre investigación, innovación y sociedad.

Chinesta, junto al rector Capilla y acompañado de sus dos padrinos. / Levante-EMV

Catedrático en París

Francisco Chinesta, ingeniero por la UPV donde también impartió clase, actualmente es catedrático en la Universidad de París. Ha revolucionado la ingeniería computacional al desarrollar métodos de simulación en tiempo real que conectan la ciencia con la industria. Su trabajo ha abierto el acceso a herramientas de simulación avanzada, acelerando la innovación y su transferencia directa a la sociedad.

En su intervención ha destacado la transformación de la ingeniería en la era de los datos y la inteligencia artificial, defendiendo “un enfoque híbrido que combine los modelos tradicionales con las nuevas capacidades digitales para abordar sistemas complejos a gran escala”.

La catedrática y vicerrectora de Investigación de la UPV, Belén Picó, ha sido la encargada de la lectura de la laudatio de Cristina Garmendia. Los doctores Juan Antonio García Manrique y Francisco Javier Fuenmayor Fernández han sido los padrinos de Francisco Chinesta. El encargado de pronunciar la laudatio del doctorando ha sido Juan Antonio García Manrique.

Compromiso por la paz

El rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, en su discurso, se ha referido al “complejo entorno geopolítico al que nos enfrentamos y, en particular, al conflicto que se vive en Oriente Medio desde hace décadas y que recientemente ha escalado de forma muy amenazante para el mundo”. Ha recordado una frase de Albert Einstein que decía que “la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión”. Y ha añadido que “desde la UPV nos comprometemos a promover una cultura por la paz y abogamos por la solución negociada a los conflictos, buscando puntos de encuentro y tendiendo puentes”.

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Por su parte, el director general de Universidades, de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Pérez, ha señalado que “desde la Generalitat Valenciana somos plenamente conscientes de que no hay progreso social, sin ciencia, ni ciencia sólida sin universidades fuertes” y en esa línea trabaja el Consell. En el acto también han sido investidos algo más de 30 nuevos doctores de la Universitat Politècnica de València.