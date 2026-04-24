València y Bétera acogen un foro de los principales mandos terrestres de la OTAN para abordar el frente del Este mientras Trump se plantea castigar a España

El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) / Headquarters NATO Rapid Deployable Corps – Spain (HQ NRDC-ESP) ha acogido los días 22 y 23 de abril la 29ª edición de la Land Corps Commanders’ Conference (LC3), un foro de alto nivel de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza. La conferencia, liderada por el Allied Land Command (LANDCOM) con sede en Izmir (Turquía), ha contado con el apoyo como anfitrión del HQ NRDC-ESP con sede en Bétera (Valencia), poniendo de manifiesto el compromiso de España como nación marco con la Alianza. El encuentro se celebra justo cuando la Administración Trump lleva un tiempo cuestionando la lealtad de España como miembro de la OTAN. Justo este viernes, ha trascendido por una noticia de la agencia Reuters, un correo interno del Pentágono en el que se sugiere la suspensión de España como miembro de la Alianza por negarse a ceder las bases militares de Rota y Morón para el uso de Estados Unidos en la guerra contra Irán.

La primera jornada, celebrada el 22 de abril en el acuartelamiento de Santo Domingo (València), antigua Capitanía, sede del CGTAD, ha permitido a los mandos participantes abordar cuestiones clave para el futuro del dominio terrestre, como la evolución del mando y control (C2), la situación del entorno estratégico, así como los avances en materia de preparación, interoperabilidad y disuasión en el flanco este de la OTAN.

Foto de grupo, en València. / Levante-EMV

Maniobras en Almería

El 23 de abril, las actividades continuaron en la sede del HQ NRDC-ESP en Bétera (Valencia), donde se han desarrollado sesiones específicas orientadas a profundizar en aspectos operativos y de coordinación entre los distintos mandos aliados.

Como parte del programa, los participantes han realizado una visita al Campo de Maniobras de Viator (Almería), en donde se desarrolla la Campaña de Experimentación Táctica, organizada por el Centro de Fuerza Futura del Ejército de Tierra, en colaboración con la Brigada “Alfonso XIII” II de la Legión. Los asistentes han podido presenciar una demostración de capacidades de última generación, incluyendo sistemas aéreos no tripulados (UAS), plataformas terrestres no tripuladas (UGV), capacidades contra-UAS y soluciones avanzadas de mando y control en puestos de mando. Esta actividad ha permitido conocer de primera mano los avances en innovación, integración de sistemas y transformación del combate terrestre.

La LC3 constituye un foro clave para alinear estrategias, compartir experiencias y reforzar la cohesión entre los mandos terrestres de la OTAN. Su celebración en España refuerza el papel del HQ NRDC-ESP dentro de la estructura de fuerzas de la Alianza y subraya el firme compromiso de España con la defensa colectiva, la preparación operativa y la seguridad en el flanco este.

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Trece naciones en Bétera

El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en España, con base en Bétera (Valencia), es una de las nueve estructuras de mando de alta disponibilidad de la Alianza. Bajo liderazgo español y con personal de 13 naciones aliadas incluyendo a España, el HQ NRDC-ESP está preparado para desplegar y conducir operaciones de alta intensidad en cualquier escenario de acuerdo con los compromisos internacionales de la OTAN.