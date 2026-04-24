Del verano al jersey: El "tobogán térmico" sacude la Comunitat Valenciana

Parece que la primavera ha decidido tomarse unos días de descanso en la Comunitat Valenciana. Tras encadenar jornadas con temperaturas casi veraniegas, en las que las máximas superaron con creces los 29 grados en diversos puntos del territorio, el desplome de los termómetros ha empezado a dejarse notar con fuerza. El cambio ha sido tan drástico que, en apenas 24 horas, se han registrado descensos de hasta 11 grados respecto a los días previos; un ejemplo de ello es Alcoi, donde el mercurio ha caído de los 31 grados a unos frescos 19.

Este fenómeno, definido ya como un auténtico «tobogán térmico», se ha sentido con especial intensidad en las comarcas del interior. La causa principal de este giro meteorológico radica en la entrada de una abundante nubosidad y en la acción directa del viento de levante, factores que han ayudado a rebajar las máximas una media de 7,5 grados en toda la región. Más allá del alivio térmico, la situación preocupa seriamente al sector agrícola, que teme graves consecuencias para los cultivos si las temperaturas continúan su tendencia a la baja.

El tiempo para el fin de semana

Lejos de ser una excepción momentánea, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la inestabilidad marcará el ritmo de las próximas horas. Para el día de hoy se espera un predominio de intervalos nubosos, con una alta probabilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormentas fuertes en las provincias de Valencia y Alicante, sin descartar que estas afecten también a Castellón.

De cara al fin de semana, el tiempo mantendrá una tónica similar. Aunque el sábado por la tarde los cielos tenderán a quedar poco nubosos, durante la mañana todavía se prevén precipitaciones en la mitad sur de la Comunitat. En cuanto a las temperaturas, la tendencia general seguirá siendo de un ligero descenso, con la única excepción del interior de la provincia de Valencia, donde los termómetros podrían dar un pequeño respiro e iniciar un ligero ascenso.