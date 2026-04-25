Alcoi se rinde al paso del bando cristiano

La lluvia que amenazó a primera hora durante la Diana se retiró a tiempo, como si quisiera ceder protagonismo a una mañana marcada por el sol intermitente y el pulso firme del inicio de la Trilogía. Así arrancó en Alcoi una Entrada Cristiana ágil, fluida y cargada de simbolismo en este año especial del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

A las 10:55, el sonido de timbales y clarines rompió el silencio en la Plaza de España. Cornetas y tambores anunciaban la llegada del desfile, precedido este año por un gesto conmemorativo: un representante de cada filà cristiana, a caballo, portaba un estandarte en honor a la efeméride.

La escuadra de Blancos de la filà Andaluces descendió con fuerza al compás del pasodoble Ragón Falez. Antes de la llegada del capitán, un ballet evocó las borlas del traje oficial andaluz, mientras que la carroza de damas y caballeros simbolizaba el entorno más cercano del mando festero.

Capitanía Andaluces

Javier Ferrándiz Giner recibió las llaves de la ciudad cuando el reloj de la Plaza de España todavía no marcaba las 11:30. En su carroza le acompañaban su mujer, Chelo Zamorano -en el papel de favorita del capitán-, así como dos de sus hijos. Ferrándiz Giner portaba una vara que ha pasado de capitán andaluz a capitán andaluz a lo largo del tiempo.

Cerrando su boato, la escuadra especial desfiló al son de la marcha Maitrini: unos contrabandistas con trajes de bandoleros, capas con detalles de pelo y una combinación de colores negro, rojo y dorado.

Desde el Partidor, todas las filaes iniciaron su recorrido como marca la tradición, serpenteando por la calle Sant Nicolau hasta desembocar en la emblemática Plaza de España. Durante la Entrada Cristiana, varias filaes desfilaron con escuadras mixtas, esto es, hombres y mujeres. Se trata del segundo año consecutivo en el que se repite este hito.

Alferecía Asturianos

El ecuador del desfile lo marcó la Escuadra del Mig, que este año correspondió a la filà Almogávares, con un traje en tonos marrones inspirado en guerreros camuflados. Cerró la Entrada Cristiana la filà Asturianos, que este año ostenta la Alferecía Cristiana. Justo antes del alférez, Rubén Calatayud, quien encarnaba a Mossèn Torregrosa, figura clave en la defensa de la ciudad, marcó el paso con solemnidad.

A las 13:38 hizo su aparición el alférez, Fernando Jordá Abad, con más de 40 años en el mundo de la fiesta. Emocionado, entró en la Plaza de España en una imponente carroza acompañado por su mujer y favorita, Rosa Jornet, y sus hijas. Una banda de gaiteros, boatos y sus caballeros y damas más allegados precedieron su entrada.

Presencia de autoridades

En cuanto a las autoridades, no quisieron perderse la Entrada Cristiana la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), quien destacó la importancia de "seguir representando una de las fiestas más importantes de España", los Moros y Cristianos; así como el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP); Rubén Alfaro, secretario provincial del PSOE alicantino y alcalde de Elda; y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, entre otros representantes municipales, autonómicos, provinciales y nacionales.

Noticias relacionadas

Con la mañana concluida, Alcoi se prepara para reponer fuerzas antes de la siguiente embestida festera. A partir de las 17 horas, las tropas de Al-Azraq tomarán el relevo, dispuestas a escribir su propia página en esta jornada.