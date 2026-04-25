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Alcoi despierta con emoción en la Diana pese a la lluvia

El desfile matutino descorcha el primer día de la Trilogía festera

La lluvia acompaña a la Diana en Alcoy

La lluvia acompaña a la Diana en Alcoy / Juani Ruz

Sara Rodríguez

Alcoi ha amanecido este sábado de una forma especial, con la mirada puesta en el cielo ante la amenaza de lluvia. Y aunque finalmente las precipitaciones han hecho acto de presencia durante la Diana, no han impedido que los festeros disfruten de uno de los actos más emblemáticos que marcan el inicio de la jornada que abre el paso a la Trilogía de Moros y Cristianos.

A las 5:45 horas se ha izado la enseña de la Cruz en el castillo. Tras el rezo del avemaría y la interpretación del Himne de la Festa, ha comenzado el desfile. Cada filà, tanto cristiana como mora, ha estado representada por una escuadra formada por diez festeros y su cabo, acompañados por su correspondiente banda de música.

En las calles se han podido ver rostros de felicidad entre los participantes que, pese al madrugón y la lluvia, afrontan con ilusión los tres días de celebraciones que aún quedan por delante.

La jornada festera continúa ahora con las esperadas Entradas: la cristiana dará comienzo a las 10:30 horas, mientras que la mora arrancará por la tarde, a partir de las 17.

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Previsión meteorológica

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de este sábado en Alcoi estará marcada por la inestabilidad, con probabilidad de lluvias a lo largo del día y cielos variables, en línea con el episodio de cambio de tiempo previsto para el fin de semana en el este peninsular .

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