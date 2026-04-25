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Boda en el periodismo valenciano: Abraham Pérez y Toni Gómez se dan el “sí, quiero”

Parte de la plantilla de Levante-EMV en la boda de Abraham Pérez y Toni Gómez

Parte de la plantilla de Levante-EMV en la boda de Abraham Pérez y Toni Gómez

Redacción Levante-EMV

El periodista Abraham Pérez, redactor de Levante-EMV, se ha casado este 25 de abril con el también periodista Toni Gómez Valenzuela. El enlace ha tenido lugar hoy en València rodeados de sus familiares y amigos.

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