El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de la elevación de la pista de Silla

Este mes de marzo, un colapso monumental volvió a poner en el mapa - de los embudos de tráfico- la Pista de Silla, la V-31 uno de los principales accesos a València y a los municipios de l’Horta Sud, y una de las zonas más castigadas por la dana del pasado 29 de octubre. Nodo de miles de trayectos diarios, vía de conexión metropolitana y necesitada de obras a consecuencia de la catástrofe, la V-31 es también un punto sensible por su cercanía al Parc Natural de l’Albufera. Y eso añade una especial complejidad a las obras de la infraestructura, pero también a la recuperación postdana del humedal.

Uno de los ejemplos de esta interrelación compleja de la vía con su entorno natural es el proyecto de cinturón verde norte, proyectado inicialmente con 11 kilómetros de longitud con vegetación de porte bajo. Se trata de una de las medidas que contemplaba desde su génesis el Plan de actuaciones integradas para la recuperación y mejora de la resiliencia de l’Albufera de València elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Y es una medida que queda ahora supeditada a “la eventual ampliación o sobreelevación de la Pista de Silla”. “Se propone esperar a la solución técnica que pueda plantear la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, indican ahora en documentos de trabajo del Miteco.

El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de sobreelevación de la pista de Silla / Francisco Calabuig

Más de 5 millones para un nuevo cinturón verde

El Plan “Albufera de València: actuaciones integradas para su recuperación y mejora de la resiliencia”, presentado en octubre de 2025 por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, articula una inversión total de 132,5 millones de euros.

El documento inicial del plan se compone de cinco líneas de acción. En la tercera de ellas, la que corresponde a la restauración del entorno y la mejora de la calidad del agua, se incluye ese cinturón verde como proyecto con un presupuesto de 5,5 millones de euros.

En cuanto a cómo estaba previsto que fuera ese cinturón verde “multifuncional”, en el documento del plan solo se indica que su objetivo es el de conectar el entorno agrícola de la huerta, caminos, parcelas de titularidad pública y el entorno en la zona norte de la laguna.

La finalidad es que amortigüe los posibles impactos, que actúe como filtro de residuos y facilite el drenaje natural. “Este cinturón verde contribuiría a minimizar las perturbaciones en zonas sensibles tanto del marjal como de la laguna”, indica el plan de trabajo. Eso de cara a potenciales catástrofes naturales pero, en el día a día, también se concibe como un corredor ecológico y de uso público que combinaría espacios naturales, zonas de recreo y áreas de amortiguación frente a inundaciones.

El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de sobreelevación de la pista de Silla / Francisco Calabuig

O sea que cumpliría una triple función. En su vertiente ecológica, actuaría como corredor de biodiversidad con vegetación autóctona y filtros verdes para mejorar la calidad del agua y la resiliencia climática. En cuanto a lo hidrológico, la idea es permitir una gestión sostenible del agua de lluvia mediante jardines de lluvia, pavimentos permeables y zonas de retención natural. Y tendría también un uso social, con espacios accesibles para ocio y educación ambiental.

Los trabajos pendientes de una infraestructura compleja

La Pista de Silla cuenta con un “escalón lateral” que está pendiente de corrección mediante tierras y una “solera de hormigón”. Así lo explicaron, a raíz del colapso de tráfico del pasado marzo en la V-31, fuentes del Ministerio de Transportes sobre algunas de las obras pendientes en la infraestructura. La solución para ese escalón podría ser la sobreelevación. Del mismo modo, elevar la vía sería una solución al problema de los emisarios del alcantarillado que circulan, desde varios municipios del área metropolitana de València, por bajo de la infraestructura. La dana también puso de manifiesto el problema de una red antigua e infradimensionada en algunos puntos, como este, y algunos de los alcaldes de la zona apostaban por aumentar la altura de la carretera para poder obrar bajo ella y poder incluir emisarios de mayor capacidad.

El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de sobreelevación de la pista de Silla / Francisco Calabuig

Esta actuación, la de salvar el "escalón lateral", se acometerá cuando acaben los trabajos en marcha en la mediana. En los márgenes de la autovía, tanto en sentido València, como hacia Alicante, las obras postdana en general están “muy avanzadas”, pero no del todo rematadas, añaden estas mismas fuentes.

Por la principal arteria de entrada sur a la capital valenciana circulan cada día más de 100.000 vehículos y, salvo que haya contratiempos imprevistos, los trabajos estarán ejecutados en verano, según trasladaron a este diario desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En el marco del plan, otra de las obras importantes es la restauración del barranco del Poyo, epicentro de la catástrofe. Según el calendario que maneja el Ministerio, está prevista la adjudicación de la redacción del proyecto de obras para mayo 2026. Mientras, en cuanto a las obras en la red hídrica de la Acequia del Oro, está en redacción ahora mismo el proyecto de obra, en dos lotes, y esta redaccióna cabará en junio de 2026.

Pero otras actuaciones están a la espera. Es el caso de la obra prevista para la creación de un cinturón verde en el norte del Parc Natural. Según la planificación del Ministerio, ahora las posibles actuaciones quedan supeditadas a la eventual ampliación o sobreelevación de la Pista de Silla. Por eso, ahora proponen esperar a la solución técnica que pueda plantear la Dirección General de Carreteras, que depende de otro Ministerio, el de Transportes..

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Por otra parte, se han concretado en alguna medida las actuaciones de ampliación y restauración de la orla vegetal perimetral del lado de L’Albufera, con la memoria técnica de la Generalitat en la que se plantea que el foco debe estar en los Tancats de l’Illa, del Racó de l’Olla y de la Ratlla.