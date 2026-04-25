Compromís denuncia ante la Agencia Antifraude una "colocación a dedo" en Vaersa
La diputada de Compromís Isaura Navarro denuncia ante Antifraude la creación de una subdirección para presuntamente colocar a una periodista que trabajaba para el PP en Quart de Poblet
Efe
La diputada de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha presentado una denuncia ante la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana por presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Vaersa para "colocar a dedo a una periodista que trabajaba para el PP".
Según ha explicado este sábado en un comunicado, los hechos se remontan al pasado 2 de febrero, cuando el DOGV publicó el nombramiento de una nueva subdirectora, un puesto de trabajo que "no constaba previamente en la estructura organizativa, ni en la Relación de puestos de trabajo (RPT) ni en el organigrama público de la entidad".
Navarro ha señalado que la actual estructura de Vaersa, que cuenta ahora con un director general y dos subdirecciones, entra "en aparente contradicción" con el artículo 21 de los Estatutos de la empresa, que establecen que el Consejo de Administración "puede designar un director o directora y un subdirector o subdirectora, en singular".
Trabajaba en el PP de Quart de Poblet
Ha explicado que la persona elegida para el puesto "es una periodista que trabajaba para el PP en Quart de Poblet, que ahora supuestamente tendría que realizar funciones en el área de comunicación de Vaersa, un perfil que "tendría que corresponder a un lugar técnico-estructural, pero usan para liberar a esta periodista que trabajaba para el partido".
Para la diputada de Compromís, podría tratarse de un "subterfugio para evitar los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la ocupación pública", pues al calificar el puesto como alta dirección la entidad "está evitando el proceso de concurrencia pública y de concurso, que sería exigible para funciones de carácter técnico".
"Es más, parece también un subterfugio para que este cargo continúe haciendo tareas para el PP, pero ahora pagándole su sueldo todos los valencianos y valencianas en Vaersa", ha aseverado Navarro.
Que investigue si tiene cobertura legal
En su denuncia Compromís insta a la Agencia Antifraude a iniciar una investigación para esclarecer si la creación de esta segunda subdirección tiene cobertura legal; analice si las funciones de comunicación asignadas justifican la clasificación de alta dirección; y verifique la existencia de los informes preceptivos de función pública e intervención sobre la masa salarial.
"Con el PP en el gobierno, lamentablemente, siempre se producen las mismas dinámicas. No podemos permitir que se utilicen las empresas públicas para realizar contrataciones discrecionales saltándose las reglas que nos hemos dado para garantizar la integridad de la administración pública", ha finalizado la diputada.
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