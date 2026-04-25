Más de 300 participantes debaten sobre las políticas de igualdad en el congreso de la Federación de Mujeres Feministas Socialistas

Por encima de disputas sectarias y partidistas está el feminismo y la sororidad. Así se explica que el IV Congreso Internacional Feminista, que organiza la Asociación Española de Feministas Socialistas, haya recalado este sábado en el Centre Cultural La Beneficència de la Diputación de València. Estaba previsto en La Nau de la Universitat de València, pero por circunstancias desconocidas les fue denegado el espacio a última hora. Una feminista como la vicepresidenta, Natàlia Enguix, no dudó en atender la petición de la socialista Rosa Peris y facilitar, previa consulta con el diputado Paco Teruel, la Beneficència para este congreso internacional. La lucha feminista no entiende de siglas. O no debería.

El salón de la Benefecència, lleno este sábado con el congreso feminista. / Levante-EMV

Más de 300 mujeres, entre ellas Pilar Bernabé, Amelia Valcárcel, Carmen Romero y Alicia Miyares, participaron en el cuarto congreso de la Federación de Mujeres Feministas Socialistas (FeMeS), que este año buscaba repensar la agenda política de igualdad ante "la ola reaccionaria contra los derechos de las mujeres, el auge de la misoginia y el contexto internacional de guerra y conflicto".

Tras grandes ejes de debate

A lo largo de la jornada, el Congreso abordó tres grandes ejes de debate: el balance de los retos de la agenda feminista en España, la dimensión internacional de las luchas por la igualdad y el análisis del poder y la misoginia en las instituciones, los medios de comunicación, las redes sociales y la vida cotidiana. El objetivo fue identificar los derechos en riesgo, los consensos en retroceso y las nuevas prioridades políticas para el movimiento feminista.

El encuentro, inaugurado por la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, reunió tanto de forma presencial como telemática a activistas, representantes institucionales, sindicalista, académicas y profesionales que compartieron experiencias y propuestas para reforzar alianzas y articular una respuesta común frente a la reacción antifeminista.

Entre las voces destacadas participaron referentes del pensamiento feminista como Amelia Valcárcel, presidenta de FeMeS; Altamira Gonzalo, especializada en violencia de género; y Alicia Miyares, activista y escritora feminista. Junto a ellas intervinieron figuras con amplia trayectoria política y sindical como Matilde Fernández y Carmen Romero, que aportaron la perspectiva de décadas de lucha por los derechos de las mujeres.

Participación de activistas de Irán y Ucrania

El Congreso incorporó también una dimensión internacional con la participación de activistas como Nilufar Saberi y Kateryna Kaminska, quienes trasladaron la realidad de las mujeres en contextos de represión y guerra. En particular, la intervención de Saberi destacó por la dureza de su testimonio sobre la situación en Irán, donde denunció la violencia sistemática y barbaries contra las mujeres, incluyendo graves vulneraciones de derechos humanos.

Más de 300 mujeres defienden la agenda feminista frente a la ola reaccionaria y la guerra en el IV Congreso de FeMeS celebrado en Valencia. / Levante-EMV

En la mesa "Agenda internacional del feminismo", se analizó cómo los conflictos armados, las crisis democráticas y las desigualdades globales afectan de manera específica a mujeres y niñas. Se abordaron cuestiones como la violencia sexual en guerras, los desplazamientos forzosos y la pérdida de redes comunitarias, así como retos globales como el cambio climático o la expansión de discursos antifeministas. En este espacio participaron Saberi, Kaminska y Jane Charles-Voltaire, bajo la moderación de Elena Martínez.

Misoginia en la vida pública

Por la tarde, la mesa "Poder y misoginia" profundizó en el funcionamiento de la misoginia en la vida pública, desde sus expresiones más visibles hasta formas más sutiles de exclusión y desprestigio. El debate se centró en cómo se cuestiona el poder de las mujeres y en las estrategias colectivas necesarias para hacer frente a estas dinámicas en distintos ámbitos. Intervinieron Valcárcel, Gonzalo y Miyares, con la moderación de Mayte Montaner.

Desde FeMeS se alertó de las amenazas actuales sobre los derechos de las mujeres, señalando que el avance de discursos reaccionarios y la normalización del odio en el espacio público podrían poner en riesgo conquistas en materia de igualdad, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y conciliación. El Congreso puso también el foco en el impacto de los conflictos internacionales, subrayando que las guerras y las crisis humanitarias afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas. La violencia sexual como arma de guerra, los desplazamientos forzosos y la sobrecarga de cuidados fueron algunas de las realidades analizadas desde una perspectiva feminista global.