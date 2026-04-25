Evacuado en helicóptero un hombre herido en la Vall de Laguart, Alicante
El helicóptero Alpha 01 y el grupo especial de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante evacuaron al herido hasta una unidad SVB en San Vicente tras una intervención de casi dos horas
El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante intervino en una operación de rescate tras recibir el aviso a las 10:24 horas, finalizando la actuación a las 12:20. El suceso tuvo lugar a unos 100 metros de la presa de Isbert, en el término municipal de la Vall de Laguart.
La intervención consistió en el rescate de un varón de 50 años que presentaba una posible rotura de tobillo. Para llevar a cabo la evacuación, un rescatador descendió hasta el lugar donde se encontraba el herido y, mediante maniobra de grúa, fue izado hasta el helicóptero de rescate.
Posteriormente, el afectado fue trasladado y evacuado a una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) en el parque de San Vicente. En el operativo participaron el helicóptero Alpha 01 y el Grupo Especial de Rescate (GER).
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