¿Hay preocupación por la falta de suministro de paracetamol o iburoprofeno en las farmacias valencianas?

La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz podría afectar también al suministro de medicamentos, algunos tan básicos y recurrentes como el paracetamol o el iburoprofeno. En Cataluña, algunos profesionales alertan del riesgo de desabastecimiento de fármacos, pero ¿se traslada esta preocupación entre los farmacéuticos de la Comunitat Valenciana?

Es cierto que la Agencia Española del Medicamento, a través del Centro de Información de Medicamentos (CIMA), informa de la falta de dos productos de paracetamol comercializados por dos laboratorios diferentes. El primer producto es, en concreto, tramadol -contiene paracetamol- en sus comprimidos de 325 mg; hay carencia desde el 25 de marzo y se restablecerá el suministro el próximo 29 de mayo. El segundo producto es paracetamol de 500 mg, cuyo desabastecimiento se remonta al 13 de abril, pero no hay fecha prevista para restablecer.

"No tenemos constancia de colegiados que estén reportando problemas de este tipo", explican fuentes oficiales del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos (Micof) de Valencia. De este modo, todo indica que los pacientes valencianos no tendrán problemas en encontrar este tipo de medicamentos en las más 2.345 apotecas de la Comunitat Valenciana. "Aunque falten dos productos de dos laboratorios diferentes, hay otros que sí están proveyendo paracetamol", añaden.

Problema con fármacos

El desabastecimiento de fármacos es un tema recurrente en las farmacias europeas, aunque nunca llega a desencadenar un problema de cierta gravedad. Sin embargo, es cierto que la ausencia de medicamentos de paracetamol o iburoprofeno, tan habituales en el día a día de la población, no han ocurrido en el pasado reciente.

Las farmacias valencianas ocupan, de forma reiterada, los titulares de los medios de comunicación, bien por noticias positivas, bien algo menos. En estos momentos, está abierta la precampaña electoral para renovar la Junta Directiva del colegio, al que se presentan tres candidatos a los que entrevistó Levante-EMV, recientemente. También hace pocos meses se cumplió el primer año de la puesta en marcha del cupón digital en las farmacias valencianas, que las pone al frente de la innovación en España, con un sistema que permite mejorar la trazabilidad del medicamento, así como reducir el impacto medioambiental al no tener que imprimir.

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