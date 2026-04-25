Los municipalistas logran las firmas para forzar a las Corts a debatir la rebaja del listón electoral

Unió Municipalista no tiene ni un escaño en las Corts. Ni siquiera ha logrado un voto en esa línea porque no se ha presentado a unas elecciones autonómicas. Todavía. Sin embargo, el próximo jueves, mientras el pleno del parlamento valenciano bulla con preguntas, réplicas y contrarréplicas, la plataforma compuesta por formaciones de ámbito local dirigidas por los alcaldes de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el de Nules, David García, irrumpirá en la hoja de ruta de la cámara autonómica y de los cuatro grupos que la integran.

Los municipalistas presentarán el próximo jueves en el registro de las Corts los apoyos ciudadanos necesarios para poder tramitar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la ley electoral. Según ha podido saber este periódico, serán 11.000 firmas, algo más de un millar por encima del límite legal (lo recomendado por si acaso hay errores en algunas de las firmas), con un alto porcentaje obtenidas en la provincia de Valencia y bajo una reclamación concreta: bajar el muro del 5 % de votos totales para lograr representación al 3 % en cada una de las provincias.

Es la reivindicación que viene haciendo la plataforma de partidos locales desde su constitución hace año y medio de la suma de partidos con poder local y donde destaca Ens Uneix, que en la Diputación de Valencia tiene el representante que desempata a izquierda y derecha y que les ha llevado a ejercer una vicepresidencia en el gobierno del PP. Así, igual que ocurre en un campo de fútbol, los espacios se crean y la única posibilidad para poder dar el salto al Palau dels Borja es bajando el listón electoral.

Los municipalistas entregan la ILP en el registro de las Corts, imagen de 2025. / Francisco Calabuig

De ahí la ILP, una de las primeras acciones de la plataforma como entidad conjunta para toda la Comunitat Valenciana y que ha evidenciado que el escalón entre el piso de la política municipal y el autonómico es importante. Su primer paso fue hace un año, con el registro del primer texto en la cámara, y que acabó desembocando en una recogida de firmas en septiembre que ha requerido de un mes extra y un sprint final en la ciudad de València el pasado fin de semana para alcanzar el tope.

No obstante, una vez se presenten y la Junta Electoral las valide, los municipalistas habrán puesto un primer pie en las Corts y hasta entrarán brevemente en el pleno del Consell, encargado de elaborar su criterio al respecto. Será un primer termómetro de las posibilidades (reducidas) de que salga adelante la norma tal cual está planteada y de qué opina el PP de la propuesta del socio necesario de Vicent Mompó, uno de sus barones provinciales de los 'populares'.

Negociar cambios

Esa circunstancia es la que puede permitir a la Unió Municipalista negociar. Como mínimo, señalan fuentes de la formación, reclaman que se tramite y que se pueda debatir en el hemiciclo, algo que sin voluntad política no estaría del todo claro ante los escasos tiempos que quedan de legislatura. La presión municipalista sobre el PP ha de ser grasa para su desarrollo. Otra cosa es qué acaben votando los de Juanfran Pérez Llorca a una medida sobre la que históricamente se han manifestado en contra.

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El rechazo del PP a bajar al 3 % en cada una de las provincias el mínimo de votos para tener representación es conocido y asumido por los municipalistas. El revoloteo de un partido como 'Se acabó la fiesta' de Alvise Pérez o la posibilidad de facilitar espacio a las izquierdas alternativas es un riesgo dado el contexto igualado de los bloques. Por eso, en la plataforma de formaciones locales se abren a posibles enmiendas como situar el listón en el 5 % por cada provincia lo que les abriría una pequeña posibilidad en la circunscripción de Valencia donde fijarían ese objetivo en 70.000 votos.