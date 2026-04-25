Salomé en Les Arts y Salomé Pradas: paralelismos entre la ópera de Strauss y la gestión de la dana

Salomé llega a Les Arts como la tragedia de una mujer víctima de sus circunstancias. La nueva ópera que se estrena en Les Arts este sábado se centra en la figura de Salomé, en un momento en el que otra Salomé, Pradas, se defiende ante la opinión pública como víctima colateral de una fatídica tarde en la que todo lo que pudo salir mal salió mal. La barrancada de las 230 muertes -evitables-, en la que pese a ser la máxima responsable de Emergencias, no estuvo a la altura.

La Salomé de Les Arts reinterpreta la ópera de Richard Strauss centrándose en su ámbito más psicológico, alejándose de la idea de una princesa puramente maligna de la obra original y ligándola a un drama familiar y un entorno muy complejo que la arroja a acabar pidiendo la cabeza de su amado. La Salomé exconsellera, 'Salo' para quien fuera mano derecha de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, también tuvo que lidiar con un entorno muy complejo, el más complejo hasta la fecha, ante el que había avisos pero no experiencia. Un entorno que se hizo más complicado si cabe con su destitución, y del que se ha perfilado en reiteradas ocasiones -en la entrevista de Salvados, en la comisión del Congeso- como una cabeza de turco. Y una Salomé que si bien en un primer momento declaró ante la jueza de la dana en favor de Mazón, no dudó, meses más tarde, en revolverse contra el expresident.

La conocida Danza de los siete velos de la ópera de Strauss en esta ocasión no se presenta como un acto de seducción convencional, sino como un momento de cambio en la relación de poder donde Salomé (la de la ópera) convierte el abuso sufrido en un arma de reivindicación. Donde Pradas se impone como la que sí que estuvo en el Cecopi, pese a ser la investigada en la causa, frente a quien pasó la tarde entre un reservado, un párking y varias versiones contradictorias.

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"Esta producción le otorga misericordia a Salomé", ha explicado la asistente de escena Tamara Heimbrock durante la rueda de prensa de presentación de la ópera. Una misericordia que, poco a poco y pese a la situación procesal, se le va otorgando a Pradas. "Pero la misericordia, si merece ese nombre, debe ser primero para quienes perdieron a los suyos, o sus enseres o también la confianza en las instituciones. Después, para una ciudadanía que volvió a comprobar que el Estado, en cualquiera de sus escalones, descubrió tarde aquello para lo que se suponía que estaba precisamente preparado. Y solo al final, para quien ocupaba una responsabilidad de gobierno y hoy la opinión pública la observa bajo la sombra de una imputación", tal como expresó el director de Levante-EMV en una reciente columna de opinión.