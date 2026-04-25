Sanidad rectifica y creará 208 plazas sanitarias para abrir los 19 puntos de Urgencias CAU 24 H

Los 19 puntos de Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24H), una de las grandes apuestas sanitarias de la Generalitat para el final de la legislatura, comenzarán a ponerse en marcha este año. En principio, Sanidad estimaba a principios de año la apertura de ocho o nueve de estos puntos, ubicados en municipios de más de 50.000 habitantes, a lo largo de 2026. Una de las grandes incógnitas era la dotación de personal para estos nuevos centros. Según consta en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hace unas semanas, la Administración creará 208 plazas sanitarias destinadas a estos centros.

El grueso de la ampliación de las plantillas será de médicos porque se crean un total de 80 nuevos puestos. Sin embargo, el reto será encontrar profesionales para estos puestos ante en déficit de facultativos que vive la sanidad pública valenciana. Cabe recordar que la cifra de vacantes supera las 600 plazas, aunque la Conselleria de Sanidad espera reducir su número con el concurso de méritos para difícil cobertura en marcha. La llegada de las 35 horas, cuya negociación se reactivará este viernes en la Mesa General, podría ser un nuevo aliciente.

La segunda categoría con más nuevas plazas será la de Enfermería con 70. El decreto prevé la creación de 18 puestos de supervisión de enfermería, 32 de enfermeras rasas, así como 20 plazas de personal Técnico de Cuidados de Enfermería (TCAE). El resto de puestos contemplados son los 20 puestos de celador, otros 20 de Técnico Especialista en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, 20 de personal auxiliar administrativo y ocho plazas de conductor.

Esto supone un cambio sustancial porque la orden provisional que articulaba los CAU 24 H estipulaba que el personal facultativo estaría conformado por "médicos de medicina familiar y comunitaria procedentes de los equipos de Atención Primaria y/o los médicos de urgencias y emergencias de la ASI (agrupación sanitaria interdepartamental), en la que se ubica el CAU 24H, así como los actuales médicos de atención continuada de los departamentos".

Descongestionar los hospitales

Otro de los detalles revelados en el decreto es que cada CAU 24 H atenderá a una población total de 250.000 personas; habrá uno en cada municipio de más de 50.000 habitantes, pero se desconocía, hasta ahora, la horquilla máxima. Además, el texto establece que la ciudadanía adherida a cada centro debería de poder llegar a la ubicación de estas Urgencias en un tiempo máximo de 30 minutos.

El principal objetivo de la puesta en marcha de esta medida es descongestionar las Urgencias hospitalarias porque la población podrá recurrir a este servicio para patologías de baja y media complejidad; un punto intermedio entre los ambulatorios y los hospitales que dejarían de atender urgencias menores.

En principio, Sanidad preveía la conversión de los actuales Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) en CAU 24H de forma automática; en la actualidad, abren de 15 horas -en abril de 2024 se adelantó su hora de apertura que, hasta entonces, era a las 17 horas- a ocho de la mañana de lunes a sábado y todo el día durante domingos o festivos. Actualmente, hay siete: cuatro en València ciudad (Avenida del Cid, del departamento del General; Font de Sant Lluís del Peset; Campanar II de la Fe; y l'Alguer, del Clínic), dos en Alicante (Aaiun del Doctor Balmis y Alicante Sur del General) y uno en Elx, el PAS d'Altabix.

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El resto de localidades con más de 50.000 habitantes y que deberían contar con un CAU 24H son Castelló de la Plana, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda y Vila-real.