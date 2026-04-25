La soledad que duele: un reto colectivo para la salud mental

La soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes desafíos silenciosos de esas sociedades que, en un alarde de inconsciencia colectiva, nos complace catalogar como “avanzadas”. No es un fenómeno nuevo, pero sí su magnitud y, sobre todo, la creciente evidencia de sus efectos sobre la salud mental y física. En un contexto como el de la Comunitat Valenciana -diverso, con importantes redes comunitarias, pero también con dinámicas demográficas cambiantes- abordar esta cuestión no es solo una responsabilidad institucional. Es, ante todo, una tarea colectiva.

Quienes admiramos a los clásicos griegos no podemos obviar las palabras de Aristóteles. Los humanos somos, por naturaleza, animales sociales. Por más que el tiempo pase, esta afirmación mantiene hoy -y siempre- plena vigencia. Cierto es que estar solo no es necesariamente un problema. De hecho, la soledad elegida puede ser incluso una fuente de bienestar. La cuestión crítica es la soledad no deseada. La experiencia de desconexión, de falta de vínculos significativos, de sentirse invisible. Es ahí donde emerge el riesgo.

Los datos ayudan a dimensionar el fenómeno. Diversos estudios europeos estiman que entre un 20 % y un 30 % de la población refiere sentirse sola con cierta frecuencia. En España, las cifras son similares, con impacto en las personas mayores, pero también -y este es un cambio relevante- entre la población más joven. La paradoja es evidente: vivimos hiperconectados digitalmente, pero no necesariamente vinculados emocionalmente. La calidad de las relaciones, no su cantidad, se presenta como el verdadero factor protector.

La evidencia científica es contundente. La soledad no deseada se asocia a mayor riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y conducta suicida. También incrementa la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y mortalidad prematura. Es evidente que no estamos ante un problema menor.

Múltiples factores pueden amplificar esta realidad: el envejecimiento progresivo, la dispersión en municipios pequeños, los cambios en las estructuras familiares o la movilidad laboral. A ello se suma la vulnerabilidad de colectivos específicos como las personas mayores que viven solas, los jóvenes con dificultades de integración, quienes padecen problemas de salud mental, o quienes atraviesan situaciones de exclusión.

Pero sería un error pensar que la respuesta corresponde únicamente a las instituciones. Las políticas públicas son necesarias, sin duda, pero nunca suficientes. La soledad no deseada no se resuelve solo con programas, recursos o servicios. Se resuelve, sobre todo, en el terreno de las relaciones cotidianas, en la forma en que nos miramos, nos hablamos y nos cuidamos.

El problema no es solo que haya personas que se sientan solas, sino el tipo de sociedad que estamos construyendo cuando eso ocurre

Decía Hannah Arendt que la soledad es la antesala de la deshumanización. Y, desde la humildad del lego, me permito añadir una reciprocidad que la convierte en círculo vicioso. La deshumanización que viene caracterizando a esta sociedad es también, en sí misma, el preludio de la soledad no deseada. Se retroalimentan, no hay duda de ello. El problema no es solo que haya personas que se sientan solas, sino el tipo de sociedad que estamos construyendo cuando eso ocurre. Una sociedad en la que alguien puede vivir rodeado de gente y, sin embargo, sentirse completamente desconectado, es una sociedad que corre el riesgo de perder algo esencial.

Estamos obligados a dirigir la mirada hacia nosotros mismos como sociedad. ¿Estamos fomentando espacios de encuentro o de aislamiento? ¿Educamos en la empatía o en la indiferencia? ¿Construimos comunidades o simplemente compartimos espacios sin vínculo? La respuesta a estas preguntas no depende exclusivamente de leyes o estrategias, sino de una cultura cívica basada en la atención a quienes nos rodean.

Reforzar la dimensión comunitaria sigue siendo clave. Los municipios, especialmente los de tamaño medio y pequeño, tienen una capacidad única para generar proximidad, pertenencia y cuidado mutuo. Pero esa red solo funciona si hay una ciudadanía activa, comprometida, dispuesta a implicarse en lo común. Las asociaciones, las familias, los centros educativos y los entornos vecinales son espacios donde se construye -o se debilita- el vínculo social.

Debemos recuperar el valor de lo cotidiano. Saludar, escuchar, interesarse por quien tenemos cerca son gestos sencillos, pero profundamente transformadores. En una sociedad acelerada, donde el tiempo parece escaso y la atención dispersa, detenerse en el otro es, en sí mismo, un acto casi contracultural. Y, en ocasiones, remar contracorriente acaba siendo lo más saludable.

Combatir el estigma es igualmente fundamental. Muchas personas no expresan su soledad por vergüenza o por miedo a ser juzgadas. Hablar de ello con naturalidad, reconocerlo como una experiencia humana posible y ofrecer espacios seguros donde compartirlo es el primer paso para evitar que se cronifique.

La prevención de la soledad no deseada no se decreta, se construye

Por supuesto, desde las administraciones públicas debemos seguir impulsando políticas que favorezcan el bienestar emocional, la participación y la cohesión social. Pero conviene no perder de vista que ninguna estrategia será eficaz si no va acompañada de un compromiso social más amplio. La prevención de la soledad no deseada no se decreta, se construye.

Y se construye, en buena medida, desde la responsabilidad individual y colectiva. Desde la conciencia de que el bienestar del otro no es ajeno al nuestro. Desde la idea -tan sencilla como exigente- de que convivir implica cuidar.

Quizá por eso cobra especial sentido recordar las palabras de Desmond Tutu: una persona es persona a través de otras personas. En esa afirmación se condensa una verdad profunda. No hay salud mental sin vínculo, no hay comunidad sin reconocimiento mutuo, no hay sociedad plenamente humana si dejamos a alguien atrás en su soledad.

Evitar una sociedad deshumanizada no es solo un objetivo político o institucional. Es, sobre todo, una elección cotidiana. Una forma de estar en el mundo. Y, en última instancia, una manera de entender al prójimo. No como un extraño, sino como alguien cuya vida, de algún modo, también nos concierne.