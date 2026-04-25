El tirón de Rufián resitúa a Esquerra Republicana en la ecuación de las confluencias valencianas

A Gabriel Rufián no se le puede votar en la Comunitat Valenciana. Su actual escaño en el Congreso lo obtuvo por Barcelona y es difícil que opte por otra circunscripción que la de la provincia donde reside. Como mucho, en caso de que acabe liderando una candidatura amplia de las izquierdas, podría encabezar la lista por Madrid. Pero es casi imposible que lo haga por Valencia, Alicante o Castellón. Y sin embargo, su tirón mediático ha permitido a la federación de Esquerra Republicana en tierras valencianas (ERPV) hacerse con un hueco en el viaje del espacio progresista hacia las elecciones de 2027.

A falta de más de un año para la cita con las urnas tanto municipales como autonómicas (salvo adelanto), ERPV aparece como uno de los partidos con más actividad en los contactos con otras formaciones del ala izquierda del tablero en los últimos días. La dirección valenciana de los republicanos se reunió el jueves con los representantes autonómicos de Sumar, un partido que todavía está en pleno aterrizaje en la Comunitat Valenciana, y horas después, el viernes, lo hizo con Podem, fuera de las Corts, con la experiencia de haber estado en el Consell la legislatura pasada, y el llamamiento a "hablar con todo el mundo" por "responsabilidad histórica" de parte de su líder valenciana, María Teresa Pérez, para lograr una candidatura que "eche" a la derecha.

Con ello, pese a las discrepancias que mantienen Sumar y Podemos a nivel estatal, sus respectivas federaciones valencianas han coincidido en reunirse con Esquerra Republicana del País Valencià en los últimos días, un partido que su techo en la Comunitat Valenciana, sin contar la confluencia con EU en 2015, está en los 12.000 votos, el 0,5 % del censo. De hecho, su última empresa en las urnas en tierras valencianas fue en mayo de 2023, donde obtuvo 4.500 votos, el 0,18 %; lejos de los 88.000 apoyos y el 3,5 % que lograron los morados con Esquerra Unida.

Visto el histórico electoral en contra, los republicanos juegan con una baza distinta: Rufián. "Se nota", explican fuentes de la dirección del partido republicano que señalan que han recibido "mucho más interés que antes". "El factor Rufián es un impulso", agrega esta misma fuente que recuerda el 'tour' del diputado catalán a finales de enero por tierras valencianas y la "abrumadora recepción" que aseguran que hubo, con actos como en Potries o en Onil donde consiguieron llenar salas con 400 y 600 personas.

La dirección de Podem y ERPV se reúne en València, este viernes / Levante-EMV

Porque aunque Rufián no se vaya a presentar por una lista valenciana, contar con ERPV en la papeleta permite que el portavoz de ERC en el Congreso participe en la campaña electoral. Y eso no es baladí. Su tirón es considerable y según el CIS de enero, el 8,6 % de los 432 valencianos encuestados por el instituto demoscópico le situaban como su favorito para ser presidente del Gobierno. La muestra es pequeña, pero el dato es potente ya que solo lo superaban Pedro Sánchez (19,9 %), Santiago Abascal (13,4 %) y Alberto Núñez Feijóo (11,8 %) mientras Yolanda Díaz (2,2 %) e Irene Montero (1,9 %) quedaban lejos.

"Espacio de reflexión"

Los encuentros de la delegación valenciana de Sumar y de Podem con ERPV se dan con Rufián de gira de actos con dirigentes de la izquierda. La última fue la propia Montero, que ha abierto un acercamiento de los morados hacia los republicanos a nivel estatal, mientras Rufián ha lanzado el guante para compartir escenario con Mónica Oltra, aspirante a la Alcaldía de València por Compromís. La coalición valencianista aparece como la piedra angular de cualquier proyecto unitario, siendo la formación mayoritaria del espacio, pero de momento no ha habido acercamientos.

Así, los contactos a nivel valenciano se han limitado a tres formaciones que se encuentran fuera de la cámara autonómica, pero que buscan estar en la confluencia que salga de cara a 2027. De momento, según fuentes conocedoras de los mismos, los encuentros entre ERPV, Sumar y Podem no son "negociaciones" sino que se circunscriben a "conversaciones" con las que se está intentando generar "un entorno favorable" para esa unidad, algo que subyace también de los comunicados tras las reuniones.

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"Tanto ERPV como Podemos consideraron necesario y urgente acordar un espacio de reflexión y conversación entre las fuerzas políticas de la izquierda transformadora del País Valenciano para sumar esfuerzos y hacer frente a las políticas derechistas", señala el comunicado enviado firmado por los portavoces de los republicanos y los morados, Domènec García y María Teresa Pérez. "Ambas formaciones hemos mostrado sintonía no solo en la necesidad de unidad, sino también en la voluntad de avanzar de manera clara, visibilizándola por tal de enviar a la ciudadanía un mensaje de esperanza y posibilidad real de un cambio de gobierno de la Generalitat en 2027", indicaba el texto enviado el jueves firmado por Sumar y ERPV.