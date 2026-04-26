Alcoi se entrega al poder de la media luna

Poderío y elegancia marcaron la Entrada Mora de Alcoi, celebrada este sábado por la tarde tras el desfile del bando cristiano por la mañana. El acto, que simboliza la llegada de las formaciones musulmanas lideradas por Al-Azraq para asediar la ciudad, volvió a desplegar todo su carácter espectacular y narrativo.

La filà Marrakesch, que este año ostenta la capitanía mora, fue la encargada de abrir el desfile con una escuadra femenina y otra masculina, acompañadas por una imponente banda de música que resonó con fuerza desde los primeros compases. El boato arrancó con "El pas que alça la pols", un ballet de plumas que evocaba el polvo levantado por los ejércitos en su avance.

A continuación desfilaron las jeques, algunas a camello y otras en carroza, representando el círculo más cercano a las favoritas. Entre ellas, la carroza de las favoritas del capitán -su mujer, Lola Gómez; su hija, Mariola López; y la rodella Alejandra Gómez-, seguida por las esclavas dinka, inspiradas en la cultura de Sudán, que ofrecieron un vistoso baile de saltos cargado de simbolismo sobre la resistencia y el cautiverio. Cerrando esta parte, la carroza de los emires escenificó la corte del capitán.

Antes de la llegada del máximo representante moro, desfiló el boato de su pueblo, con participantes ataviados con turbantes y cuidadas vestimentas. El último elemento fue un ballet que recreaba el harén del capitán, entendido como el espacio privado reservado a las mujeres de su entorno familiar.

Capitanía Marrakesch

El capitán moro, José Ignacio López Romá, hizo su entrada en la Plaza de España entre cañonazos de confeti con los colores de la filà Marrakesch, en un momento especialmente emotivo. En el cruce de las calles Sant Nicolau y Sant Llorenç se produjo el encuentro con sus favoritas, que ya habían completado el recorrido en su carroza. La del capitán, decorada con lanzas, avanzó con solemnidad, flanqueada por sus hijos Ignacio y Alberto López.

Cerró el boato la escuadra especial del capitán, una formación que simbolizó la fusión entre belleza y combate, con espectaculares trajes de coraza dorada y un cuidado maquillaje escultórico.

La tarde avanzaba y, con ella, el desfile del resto de filaes hasta alcanzar uno de los momentos centrales: la Escuadra del Mig, este año a cargo de la filà Verdes. Sus componentes desfilaron con un llamativo maquillaje de piel oscura y un traje coronado por cascos de plumas naranjas y verdes, aportando una imagen de gran fuerza visual.

También participó en el desfile, subido a una carroza, Sant Jordiet, Mateo Vilaplana Blaak, de la filà Llana, sumándose así a uno de los instantes más esperados por el público.

Alferecía Realistes

La alferecía mora, en manos de la filà Realistes, desarrolló su boato bajo un lema dividido en tres partes: la lucha, la muerte y la eternidad, una idea que marcó toda la escenificación. Un ballet inicial representó las escolopendras y el esqueleto de una gran serpiente articulada sobre una carroza, dando paso a otras coreografías con bailarines caracterizados como escorpiones y caballos.

El desfile continuó hasta la llegada de la carroza de la favorita, Cristina Arner, mujer del alférez, acompañada por su hija, Cristina Espí. Tras ellas, hizo su aparición el alférez moro, Miguel Espí Mayor, junto a su hijo, también Miguel Espí, en una impactante carroza presidida por un cráneo y tirada por seis corceles negros.

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El cierre de la alferecía lo puso su escuadra especial, inspirada en el Imperio otomano, poniendo el broche final a una Entrada Mora que volvió a destacar por su espectacularidad, simbolismo y cuidada puesta en escena.