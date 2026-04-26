«Creciendo Juntos», un espacio para reflexionar, acompañar la infancia y crecer en familia

Terra Natura Benidorm se ha convertido en punto de encuentro para familias, docentes y profesionales de la educación con la celebración de «Creciendo Juntos», una jornada diseñada para ofrecer orientación, herramientas prácticas y reflexión en torno a algunos de los desafíos más presentes en la crianza actual. La cita, impulsada por Información y Prensa Ibérica, reunió durante toda la mañana del sábado, 25 de abril, a expertos de distintos ámbitos que abordaron cuestiones como el uso de las pantallas, la salud visual, el acoso escolar, la educación emocional y el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial.

La apertura oficial tuvo lugar con la bienvenida del director de Terra Natura y Aqua Natura, Luis Perea, y la intervención institucional de la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig. Ambos subrayaron la importancia de generar puntos de encuentro útiles, cercanos y enriquecedores donde intercambiar ideas y herramientas que ayuden en el día a día.

«Creemos firmemente que el aprendizaje comienza y debe construirse en el entorno familiar, basándose en valores de respeto, curiosidad y conciencia, entre otros muchos», destacó Perea. Una idea que se vio reforzada con las declaraciones de Escrig: «La educación es una tarea compartida que solo funciona cuando existe una alianza real con las familias. Todos formamos parte de la comunidad educativa y es necesario que compartamos y sigamos trabajando juntos».

La primera ponencia corrió a cargo de Marina Marroquí, educadora social, experta en violencia de género, que habló sobre la relación de menores y adolescentes con las pantallas y los riesgos que se esconden detrás, en concreto el acceso a la pornografía a edades cada vez más tempranas. Marroquí comenzó su intervención con una afirmación que no dejó indiferente a nadie: «Empiezan a tener acceso a la pornografía a los 8 años y lo consumen de forma habitual a los 12». Además, puso el foco en la importancia de «construir una autoestima sana», siendo este uno de los principales objetivos como familias, y «lo es porque es el mejor antídoto a prácticamente todos los peligros que se vayan a encontrar», aseguró rotunda.

A continuación intervino David Piñero, catedrático de la Universidad de Alicante y optometrista del Hospital VITHAS Medimar Alicante, con la charla «¿Qué afecta al desarrollo visual de nuestros niños y adolescentes?: dispositivos digitales y demás». Su exposición se centró en cómo influyen los hábitos actuales en la salud visual infantil y juvenil y en la importancia de detectar señales de alerta a tiempo, algo que puede intervenir directamente en el rendimiento escolar del menor. Señaló que «uno de los principales problemas actuales es la miopía, cuyo aumento preocupa por los riesgos que implica para la retina. Influyen factores como el trabajo en cerca, el poco tiempo al aire libre y la herencia genética».

Uno de los momentos más sensibles de la mañana llegó con la intervención de Héctor Inarejos, inspector de la Policía Nacional, delegado provincial de Participación Ciudadana e interlocutor social. En su ponencia sobre acoso escolar aportó claves para identificar señales de alerta y actuar de forma adecuada ante una situación de este tipo. Concluyó su exposición con una idea de gran calado: «Los malos serán más fuertes pero los buenos somos más y unidos imparables».

La siguiente intervención fue la de Isabel Fernández-Lerga, responsable de Marketing y Admisiones de Lady Elizabeth School - Colegio Newton, que centró su exposición en la importancia de acompañar la crianza desde la calma, la confianza y la educación emocional. Explicó cómo su centro utiliza el juego como base del aprendizaje: «Aprenden explorando, tocando, manipulando y experimentando, todo ello con una estructura».

El cierre del programa lo protagonizó Andrés Karp, consultor de marketing estratégico, inteligencia artificial y datos y fundador de DINAMICBRAiN. Su charla invitó a reflexionar sobre el pensamiento crítico en un contexto marcado por la rapidez y la influencia creciente de la inteligencia artificial: «Hemos construido una sociedad de fast-food intelectual, es decir, creamos información sin digerirla y aceptamos conclusiones sin cuestionarlas. Un joven que sabe dudar está protegido frente a cualquier algoritmo, cualquier bulo y cualquier discurso prefabricado».

La jornada finalizó con una emocionante exhibición de aves rapaces a cargo de Terra Natura. Además, durante toda la mañana estuvo abierta la zona multiaventura para menores de entre 5 y 17 años, lo que facilitó la asistencia de muchas familias. De este modo, «Creciendo Juntos» cerró su segunda edición con una combinación de contenido útil, participación y ocio, y dejó la sensación de haberse consolidado como una cita valiosa para acompañar a las familias en los desafíos educativos del presente.