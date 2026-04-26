Una denuncia de Compromís destapa el desembarco de cargos vinculados al PP de Quart de Poblet en Vaersa

La diputada de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha presentado una denuncia ante la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana por presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Vaersa para «colocar a dedo a una periodista». Según explicó ayer en un comunicado la coalición valencianista, los hechos se remontan al pasado 2 de febrero, cuando el DOGV publicó el nombramiento de una nueva subdirectora, un puesto de trabajo que «no constaba previamente en la estructura organizativa, ni en la Relación de puestos de trabajo (RPT) ni en el organigrama público de la entidad».

Navarro señaló que la actual estructura de Vaersa, que cuenta ahora con un director general y dos subdirectores, entra «en aparente contradicción» con el artículo 21 de los Estatutos de la empresa, que establecen que el Consejo de Administración «puede designar un director o directora y un subdirector o subdirectora, en singular».

Para la diputada de Compromís, podría tratarse de un «subterfugio para evitar los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la ocupación pública», pues al calificar el puesto como alta dirección, la entidad «está evitando el proceso de concurrencia pública y de concurso, que sería exigible para funciones de carácter técnico».

En realidad, la denuncia realizada por Isaura Navarro debe ser matizada. La diputada señala en su comunicado que la periodista -Lucía Guirado, que se incorporó a Vaersa como subdirectora de comunicación el pasado 1 de febrero- trabajaba para el PP de Quart de Poblet y que ahora ha sido «colocada a dedo» en la empresa pública valenciana por los populares. Concretamente, Guirado trabajó como responsable de prensa del Ayuntamiento de Quart, desde marzo de 2021 a febrero de 2026, tal como señala en su currículum publicado en una conocida red social. Primero, hasta mayo de 2023, a las órdenes de las exalcaldesa socialista y diputada en el Congreso Carmen Martínez; y desde mayo de 2023 hasta febrero de este año, a las órdenes de la actual alcaldesa socialista Cristina Mora. Precisamente fue Mora quien decidió prescindir de ella por pérdida de confianza. Guirado fue fichada por Bartolomé Nofuentes, el exteniente de alcalde del PSOE y hombre de confianza de Martínez, que fue destituido por Mora a resultas de la crisis institucional y local que sufre el partido en Quart. La nueva alcaldesa heredó al equipo de confianza de su antecesora Carmen Martínez, entre ellas, a Guirado, pero a medida que el enfrentamiento entre Mora y Nofuentes y Martínez se ha agravado, -hasta el punto que ya se especula con que la diputada en el Congreso retará a Cristina Mora en un proceso de primarias-, la actual alcaldesa prescindió de casi todo el equipo de alcaldía anterior y se creó el suyo propio.

Raúl Esteban, portavoz del PP de Quart, es grabado por Lucía Guirado, en la Feria del Comercio de esta localidad. / Levante-EMV

La vinculación de Lucía Guirado con el PP, que apunta Compromís, hay que buscarla en su etapa en Canal 9, pues trabajó en el Gabinete de Dirección a las órdenes de Genoveva Reig. Y en la actualidad, fuentes del grupo municipal socialista de Quart de Poblet denuncian que desde hace meses, presuntamente, Guirado «ya estaba asesorando al portavoz local del PP Raúl Esteban". Este dirigente político, es el otro subdirector de Vaersa, donde se incorporó desde el 6 de octubre de 2023, poco después de perder las elecciones municipales.

Esteban fue fichado por el PP-CV, procedente de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, como refuerzo de lujo para ganar la alcaldía de Quart donde siempre han gobernado los socialistas. Guirado mantiene una estrecha relación con Raúl Esteban, como su asesora de comunicación. De hecho, «su presencia es constante en los plenos, en actos comarcales del PP e incluso en el grupo municipal popular», según denuncia el gobierno local de Quart que tilda el nombramiento de Guirado en Vaersa de «poco ético» y espera a que Antifraude «determine si es legal». Recientemente se vio a Lucía Guirado grabando a Raúl Esteban (obsérvese la foto anexa) en la Feria de Comercio de Quart que se celebró el fin de semana pasado.