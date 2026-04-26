El gasto sanitario en la Comunitat Valenciana: por delante de Madrid, pero muy lejos de Asturias y Euskadi

La Generalitat Valenciana invierte 1.586,38 euros por habitante en gasto sanitario al año y tiene un presupuesto total de 9.186 millones de euros según el presupuesto autonómico del año 2025. El Consell aún no ha presentado el del ejercicio 2026 y, por tanto, la autonomía funciona con las cuentas prorrogadas. Esa cantidad por residente es de la que dispone la Conselleria de Sanidad para sus gastos de personal, inversiones para la implantación de nuevas tecnologías o construcción de nuevos centros de salud u hospitales y con esa misma cantidad está jugando sus cartas el departamento de Marciano Gómez en este primer trimestre del año a la espera de unas cuentas que no tienen fecha prevista para su tramitación.

Es verdad que, hace unos meses, con Mazón aún al frente del Consell, Sanidad pidió una propuesta de cuentas por servicios al personal de la Conselleria, pero con el reemplazo del entonces president y las negociaciones de los pactos entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Juanfran Pérez Llorca mantiene la vía abierta por Mazón con la ultraderecha. Como publicaba Levante-EMV esta semana, el hermetismo sobre posibles avances "es total" tanto desde la Conselleria de Hacienda como desde el grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianes.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026, en Valencia / Rober Solsona - Europa Press

Perspectiva nacional

¿Estos 1.586 euros son poco o mucho? El gasto sanitario nunca es suficiente, pero en comparación con otras autonomías la Comunitat Valenciana suspende al situarse como la cuarta autonomía con menor inversión, según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ofrece un balance entre las cuentas y la población de cada uno de los territorios. La autonomía valenciana se sitúa solo por delante de Madrid (1.537,2 euros por habitante); Cataluña (1.515,9); o Murcia, la región peor parada en este informe porque solo destina 1.511,18 euros por habitante en el ámbito sanitario. En el vagón de cola del gasto sanitario, aparecen tres de las cuatro autonomías más pobladas y la restante, Andalucía, solo está un puesto por encima -aunque con diferencia notable- al de la Comunitat Valenciana; destina 1.870,5 euros por habitante y año. El presupuesto valenciano, además, está muy por debajo de la media española: esta es de 2.013,72 euros; 427 por encima del dato valenciano. Es un 21,20 %.

Además de la valenciana, otras cuatro autonomías siguen sin presupuestos, es decir, trabajan con las cuentas prorrogadas. Son Extremadura, cuyo gasto sanitario es de 2.288,44 euros, con la reciente investidura de María Guardiola, cinco meses después de las elecciones; Baleares, donde Prohens no ha conseguido el apoyo de la ultraderecha y destina 1.981,21 euros; Cataluña, pendiente del acuerdo entre el PSC y ERC; y Murcia.

Evolución oscilante

El informe de la FADSP refleja la evolución de los últimos seis años, desde el ejercicio 2021, y es oscilante. Tuvo una fase expansiva con un gasto por habitante con tendencia creciente hasta 2024. En ese periodo creció un 45 % desde los 1.122,79 euros a los 1.628,26 con las primeras cuentas de la Generalitat en manos de PP y Vox, con Mazón al frente. Sin embargo, el dato ha caído en los dos años posteriores, tres si se cuenta con la prórroga actual de las cuentas. La cantidad de 1.586 euros por valenciano y año es un 2,57 % inferior a la del año 2024, aunque es un 41,28 % superior al gasto de 2021.

Noticias relacionadas

En total, Sanidad tiene un presupuesto total de 9.186 millones de euros, una cifra récord y un 7,8 % más que el año anterior; en 2024, la Conselleria dispuso de 8.504 millones. Sin embargo, el presupuesto histórico tenía una contrapartida: y es que el gasto sanitario perdía peso en el conjunto de las cuentas autonómicas: uno de cuatro euros de inversión pública (26,3%) se gastará en la sanidad pública, frente al uno de cada tres euros en 2024, cuando representaba el 28,6 %. Del total de las cuentas, casi la mitad del presupuesto se destinará a sufragar las nóminas del personal sanitario. El capítulo primero supone el 48,13 % del total, con 4.422 millones de euros.